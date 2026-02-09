Logo
Large banner

Novi automobili postaju luksuz

Izvor:

B92

09.02.2026

22:06

Komentari:

0
Нови аутомобили постају луксуз
Foto: S. von Hoerst/Pexels

Kupovina novog automobila u Sjedinjenim Državama postaje sve nedostižnija za prosječne kupce. Najnoviji podaci pokazuju da sve veći dio tržišta čine kupci sa visokim prihodima, dok se udio kupaca koji zarađuju manje od 100.000 dolara godišnje značajno smanjuje.

Prema analizi koju je objavio "Cox Automotive", udio kupaca novih automobila sa prihodima ispod 100.000 dolara pao je sa 50 odsto 2020. godine na oko 37 odsto 2026.

Istovremeno, udio kupaca koji zarađuju više od 200.000 dolara porastao je sa 18 na 29 procenata.

Razlog je prije svega rast cijena - prosječna cijena novog automobila u 2025. bila je blizu 51.000 dolara, uz dodatni rast troškova osiguranja i finansiranja.

policija rotacija

Svijet

Pucnjava u školi, ima ranjenih

Problem dodatno pogoršava nestanak jeftinijih modela, jer proizvođači ukidaju male limuzine i kompaktne automobile, fokusirajući se na skuplje i profitabilnije segmente.

Istraživanje konsultantske kuće Plante Moran pokazuje da trećina Amerikanaca više uopšte ne može da priušti novi automobil, dok sve veći broj kupaca pristaje na mjesečne rate veće od 1.000 dolara.

Analitičari upozoravaju da bi oslanjanje industrije na bogatije kupce moglo dugoročno da smanji ukupno tržište, jer se sve veći broj potrošača postepeno isključuje iz segmenta novih vozila, prenosi "b92".

Podijeli:

Tagovi:

Automobil

nova auta

kupovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава у школи, има рањених

Svijet

Pucnjava u školi, ima ranjenih

52 min

0
Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије

Svijet

Sijarto: Kritike EU zbog nastojanja da Ukrajinu primi prije Gruzije

53 min

0
beba

Svijet

HOROR Djevojčica (2) pronađena mrtva u krevecu

1 h

0
Хрватска даје БиХ пет милиона евра

Ekonomija

Hrvatska daje BiH pet miliona evra

1 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Auto-moto

Šta se desi kada sipate pogrešno gorivo u automobil?

1 h

0
Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Auto-moto

Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

6 h

0
Нова метода крађе аутомобила: Лоповима је потребна само једна ствар из кухиње

Auto-moto

Nova metoda krađe automobila: Lopovima je potrebna samo jedna stvar iz kuhinje

1 d

0
БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара

Auto-moto

BMV povlači više od 87.000 vozila zbog rizika od požara

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

22

37

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner