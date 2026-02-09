Novi automobili postaju luksuz

Kupovina novog automobila u Sjedinjenim Državama postaje sve nedostižnija za prosječne kupce. Najnoviji podaci pokazuju da sve veći dio tržišta čine kupci sa visokim prihodima, dok se udio kupaca koji zarađuju manje od 100.000 dolara godišnje značajno smanjuje.

Prema analizi koju je objavio "Cox Automotive", udio kupaca novih automobila sa prihodima ispod 100.000 dolara pao je sa 50 odsto 2020. godine na oko 37 odsto 2026.

Istovremeno, udio kupaca koji zarađuju više od 200.000 dolara porastao je sa 18 na 29 procenata.

Razlog je prije svega rast cijena - prosječna cijena novog automobila u 2025. bila je blizu 51.000 dolara, uz dodatni rast troškova osiguranja i finansiranja.

Svijet Pucnjava u školi, ima ranjenih

Problem dodatno pogoršava nestanak jeftinijih modela, jer proizvođači ukidaju male limuzine i kompaktne automobile, fokusirajući se na skuplje i profitabilnije segmente.

Istraživanje konsultantske kuće Plante Moran pokazuje da trećina Amerikanaca više uopšte ne može da priušti novi automobil, dok sve veći broj kupaca pristaje na mjesečne rate veće od 1.000 dolara.

Analitičari upozoravaju da bi oslanjanje industrije na bogatije kupce moglo dugoročno da smanji ukupno tržište, jer se sve veći broj potrošača postepeno isključuje iz segmenta novih vozila, prenosi "b92".