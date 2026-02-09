Šta se desi kada sipate pogrešno gorivo u automobil?

Desi se da vozaču lete misli, da priča telefonom ili jednostavno ne obrati dobro pažnju pa u rezervoar automobila sipa pogrešno gorivo. Posljedice mogu biti ozbiljne i skupe.

Od zaprljanih svjećica do oštećenja dizni, troškovi popravke mogu dostići na stotine evra. Automehaničar iz Beograda, Milan Petrović, objašnjava kako reagovati u ovakvim situacijama i šta vozači mogu da urade kako bi izbjegli veće probleme.

– To se često dešava. Ljudi greše na pumpama, pričaju na telefonu ili su nepažljivi. Zato je uvijek bolje da gorivo sipa osoblje na pumpi, jer u slučaju greške, troškove popravke moguće je refundirati. A ukoliko sami napravite grešku, osiguranje u ovakvim situacijama ne pokriva troškove popravke. Samo je važno da da ljudi budu pažljivi prilikom sipanja goriva – objašnjava za Blic Milan Petrović, automehaničar.

On je u upozorio da sipanje pogrešnog goriva može dugoročno oštetiti motor i izazvati troškove od stotine evra, a u ekstremnim slučajevima automobil nije moguće popraviti.

Šta kada sipamo pogrešno gorivo

U slučaju da je već dogodi greška, Petrović savjetuje da bi trebalo isprazniti rezervoar.

– Obično, kada se u dizel sipa benzin, rijetko dolazi do ozbiljnih oštećenja. Može se desiti da se pokvari dizna ili pumpa, ali to je više izuzetak nego pravilo. Vozači često ne primijete problem i nastavljaju da voze, a kada se motor ohladi, onda ne može da upali. U većini slučajeva, dovoljno je isprazniti gorivo i motor preživi – savetuje automehaničar.

Kako kaže, koliko će popravka koštati zavisi od automobila, a popravka dizni koje se u ovom slučaju mogu pokvariti, kreće se od 150 evra za polovne, pa do 800 za nove.

Šta nikako da ne radite

Prema riječima ovog automehaničara sa Dorćola, nerijetko se desi da vozači sami odluče da očiste rezervoar, pa tako naprave još veći problem.

– Jednostavno, trebalo bi otvoriti rezervoar i očistiti sistem, a to vozači nikako ne bi trebalo sami da rade, jer samo ako se to uradi pravilno, neće biti problema. Poslije toga nema potrebe da se ode na mali tehnički pregled, bitno je samo da se zamijene filteri goriva – kaže Petrović.

On je ukazao i na to u kojim slučajevima nema potrebe prazniti rezervoar.

– Kada se radi o manjim količinama, kao što je 5-6 litara benzina sipanih u dizel, vozači mogu nastaviti vožnju bez dodatnih intervencija. Važno je da napune rezervoar dizelom kako bi se sve lijepo pročistilo – kaže on.

Međutim, kako kaže, ako se u automobil na benzin sipa dizel, situacija je takva da motor i cijeli sistem moraju da se očiste.

– Kada se dizel sipa u benzin, on zaprlja svjećice, ali i tu kola obično “preživi”. Ipak, dizne se mogu zaprljati i potrebno ih je očistiti. U principu, svaki auto može preživjeti ovu situaciju, ali je važno brzo reagovati – savjetuje on, i poziva na oprez vozača pri sipanju goriva kako se ne bi izložili nepotrebnom trošku.