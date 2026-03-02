Iranci prikazali šta ''kriju'' u tunelima

Izvor:
Telegraf
02.03.2026
07:37
Komentari:0
Iran je objavio video snimak koji prikazuje, kako se tvrdi, tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišćeno za napade na američke baze u regionu.
U videu koji je objavila iranska državna novinska agencija Fars, mogu se vidjeti redovi dronova poređani u podzemnom tunelu ili na raketnim bacačima. Na zidovima je iranska zastava i slike pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.
Svijet
Arapske kraljevine zaprijetile Teheranu odmazdom
Na snimcima se vide rakete i dronovi kako ih lansiraju iz nekoliko područja i pucaju na ono što je Fars naveo kao "američke baze".
Objavljivanje visokoproduciranog videa dio je iranske propagandne kampanje nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na zemlju.
Svijet
Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva
Nije jasno kada ili gdje je snimak nastao, niti da li prikazuje dronove i rakete koji se koriste u iranskom odgovoru na zajedničke američko-izraelske napade.
JUST IN: IRAN RELEASES VIDEO OF DRONE TUNNEL AND FIRING THEM AT U.S. BASES— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2026
"Wait again for the sound of the death knell." pic.twitter.com/LjAugbfGzy
Najnovije
Najčitanije
10
37
10
30
10
29
10
26
10
26
Trenutno na programu