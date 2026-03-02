Logo
Large banner

Sukob dvije bande u centru Ciriha: Povrijeđen mladić iz BiH

02.03.2026

07:03

Komentari:

0
Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ
Foto: pexels

Mladić iz Bosne i Hercegovine, star 20 godina, povrijeđen je sinoć u centru Ciriha kada je došlo do sukoba dvije bande.

Kako prenose mediji, do sukoba je došlo u okrugu 1, a prema trenutnim podacima nije korišteno oružje.

Иран

Svijet

Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva

Mladić iz Bosne i Hercegovine je jedini teže povrijeđen i on je odmah prebačen u bolnicu. Ostali su zadobili lakše povrede.

Prema navodima ciriške policije, još uvijek nije poznato zašto su se ove dvije grupe sukobile, ali ono što se zna jeste da su učesnici sukoba mahom migrantskog porijekla.

Nakon izbijanja sukoba, na lice mjesta je došla policija i intervenisala i tada je uhapšeno 13 vinovnika sukoba, svi starosti između 17 i 20 godina.

Израел Иран напад

Svijet

Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu

Pored povrijeđenog mladića iz BiH, među 13 uhapšenih nalaze se i njegovi sunarodnici, ali i državljani Srbije i Avganistana. Neki od njih imaju i švajcarsko državljanstvo, prenose Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi :

Cirih

Tuča

povrijeđen mladić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Zdravlje

Ovo su najgore vrste ribe: Štete srcu i dižu holesterol

3 h

0
Радост срећа дјевојка море

Društvo

Naučnici otkrili u kom životnom periodu su ljudi najsrećniji

4 h

0
Ватра пожар варнице

Zanimljivosti

Da li ste čuli za živi oganj: Vjeruje se da ima ljekovito dejstvo

12 h

0
Америка напустила СЗО

Svijet

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

12 h

0

Više iz rubrike

Уништене зграде у Техерану

Svijet

Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva

3 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu

3 h

0
Америка напустила СЗО

Svijet

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

12 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

10

42

Hoće li "vaskrsnuće" Šarovića i Bosića predati Stanivukoviću kandidaturu

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner