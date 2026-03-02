Sukob dvije bande u centru Ciriha: Povrijeđen mladić iz BiH

Mladić iz Bosne i Hercegovine, star 20 godina, povrijeđen je sinoć u centru Ciriha kada je došlo do sukoba dvije bande.

Kako prenose mediji, do sukoba je došlo u okrugu 1, a prema trenutnim podacima nije korišteno oružje.

Svijet Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva

Mladić iz Bosne i Hercegovine je jedini teže povrijeđen i on je odmah prebačen u bolnicu. Ostali su zadobili lakše povrede.

Prema navodima ciriške policije, još uvijek nije poznato zašto su se ove dvije grupe sukobile, ali ono što se zna jeste da su učesnici sukoba mahom migrantskog porijekla.

Nakon izbijanja sukoba, na lice mjesta je došla policija i intervenisala i tada je uhapšeno 13 vinovnika sukoba, svi starosti između 17 i 20 godina.

Svijet Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu

Pored povrijeđenog mladića iz BiH, među 13 uhapšenih nalaze se i njegovi sunarodnici, ali i državljani Srbije i Avganistana. Neki od njih imaju i švajcarsko državljanstvo, prenose Nezavisne.