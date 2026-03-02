Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da bi novi vrhovni vođa mogao biti izabran za jedan ili dva dana dok je toj zemlji počeo 40-dnevni period žalosti nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim napadima.

Arakči je rekao za Al Džaziru da se ustavni mehanizam sukcesije već pokreće i da je osnovan tranzicioni savjet koji ima tri člana: predsjednika, šefa pravosuđa i pravnika iz Savjeta čuvara.

- Ova grupa od tri člana bi bila zadužena za vođstvo prije nego što se izabere novi vođa. Pretpostavljam da je potrebno kratko vrijeme. Možda za jedan ili dva dana izaberu novog vođu za zemlju", naveo je Arakči.

Arakči je nazvao ubistvo Hamneija apsolutnim presedanom i velikim kršenjem međunarodnog prava. Rekao je da Hamnei nije bio samo iranski politički lider, već i visokorangirani verski vođa za milione muslimana, čak i van Irana, širom regiona.