Logo
Large banner

Novi vrhovni vođa Irana mogao bi biti izabran za dan, dva

Izvor:

Agencije

02.03.2026

07:01

Komentari:

0
Уништене зграде у Техерану
Foto: Tanjug/AP

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da bi novi vrhovni vođa mogao biti izabran za jedan ili dva dana dok je toj zemlji počeo 40-dnevni period žalosti nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim napadima.

Arakči je rekao za Al Džaziru da se ustavni mehanizam sukcesije već pokreće i da je osnovan tranzicioni savjet koji ima tri člana: predsjednika, šefa pravosuđa i pravnika iz Savjeta čuvara.

Израел Иран напад

Svijet

Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu

- Ova grupa od tri člana bi bila zadužena za vođstvo prije nego što se izabere novi vođa. Pretpostavljam da je potrebno kratko vrijeme. Možda za jedan ili dva dana izaberu novog vođu za zemlju", naveo je Arakči.

Arakči je nazvao ubistvo Hamneija apsolutnim presedanom i velikim kršenjem međunarodnog prava. Rekao je da Hamnei nije bio samo iranski politički lider, već i visokorangirani verski vođa za milione muslimana, čak i van Irana, širom regiona.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Zdravlje

Ovo su najgore vrste ribe: Štete srcu i dižu holesterol

3 h

0
Радост срећа дјевојка море

Društvo

Naučnici otkrili u kom životnom periodu su ljudi najsrećniji

4 h

0
Ватра пожар варнице

Zanimljivosti

Da li ste čuli za živi oganj: Vjeruje se da ima ljekovito dejstvo

12 h

0
Америка напустила СЗО

Svijet

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

12 h

0

Više iz rubrike

Израел Иран напад

Svijet

Iran ispalio novi talas raketa prema Izraelu

3 h

0
Америка напустила СЗО

Svijet

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

12 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

12 h

0
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner