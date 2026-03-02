Tramp otkrio do kad će trajati borbene operacije

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da se borbene operacije u Iranu nastavljaju i da će trajati sve dok se ne ostvare svi ciljevi Vašingtona.

Tramp je u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Trut soušl" potvrdio da su poginula tri pripadnika američke vojske i naveo da će vjerovatno biti još žrtava, i poričio je da će smrt Amerikanaca biti osvećena.

"Borbene operacije se u ovom trenutku nastavljaju punim intenzitetom i trajaće sve dok se ne ostvare svi naši ciljevi", rekao je Tramp.

On je dodao da Vašington ima veoma jasne ciljeve, onesposobljavanje teheranskog nuklearnog i balističkog programa i postavljanje nove vlasti u Iranu.