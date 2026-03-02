Logo
Large banner

Tramp otkrio do kad će trajati borbene operacije

Izvor:

SRNA

02.03.2026

08:17

Komentari:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da se borbene operacije u Iranu nastavljaju i da će trajati sve dok se ne ostvare svi ciljevi Vašingtona.

Tramp je u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Trut soušl" potvrdio da su poginula tri pripadnika američke vojske i naveo da će vjerovatno biti još žrtava, i poričio je da će smrt Amerikanaca biti osvećena.

tuzna pixabay

Hronika

Davio maloljetnicu s kojom je živio, djevojčica uspjela pomoći

"Borbene operacije se u ovom trenutku nastavljaju punim intenzitetom i trajaće sve dok se ne ostvare svi naši ciljevi", rekao je Tramp.

On je dodao da Vašington ima veoma jasne ciljeve, onesposobljavanje teheranskog nuklearnog i balističkog programa i postavljanje nove vlasti u Iranu.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

Zanimljivosti

Evo šta rade Vesna i Đole Đogani u jeku priča o razvodu

2 h

0
Срушио се амерички авион

Svijet

Srušio se američki F-15 u Kuvajtu (VIDEO)

2 h

0
Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Ekonomija

Razlog uznemiruje: Tovljači kupuju prasiće iz uvoza iako su domaći jeftiniji

2 h

0
Бахреин

Svijet

Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

2 h

0

Više iz rubrike

Срушио се амерички авион

Svijet

Srušio se američki F-15 u Kuvajtu (VIDEO)

2 h

0
Бахреин

Svijet

Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

2 h

0
Саша Мићин

Svijet

Mićin za ATV: Uklanjanje Hamneija pokušaj slabljenja Irana

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

43

Ministar zdravlja saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

10

42

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

10

42

Hoće li "vaskrsnuće" Šarovića i Bosića predati Stanivukoviću kandidaturu

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner