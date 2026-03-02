Na putu gdje je ograničenje 80, vozio nevjerovatnih 213 km/h

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su danas na putu Sombor - Subotica dvadesetpetogodišnjeg vozača M.M, koji je upravljajući automobilom marke „audi“ drastično prekoračio dozvoljenu brzinu.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), presretač je registrovao kretanje vozila brzinom od 213 kilometara na sat na dionici puta gdje je ograničenje brzine svega 80 km/h.

Odmah isključen iz saobraćaja

Zbog ekstremnog prekoračenja brzine, koje se prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja kvalifikuje kao nasilnička vožnja, M.M. je odmah isključen iz saobraćaja. Protiv njega je podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava, a očekuju ga stroge kazne koje uključuju visoku novčanu naknadu, kaznene poene i višemjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilom.

Preko 300 isključenih od početka godine

Ovaj slučaj samo je jedan u nizu rezultata pojačane kontrole saobraćaja putem presretača. Iz MUP-a navode da su od početka godine njihove jedinice postigle sljedeće rezultate:

Preko 300 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog težih prekršaja.

65 vozača sankcionisano je direktno zbog nasilničke vožnje.

Policija ponovo apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako ne bi ugrozili svoje i tuđe živote.