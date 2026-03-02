Pakao se širi: Iranski dronovi se zabili u rafineriju Aramko

Izvor:
Prema nezvaničnim informacijama, Iran je napao saudijsku rafineriju nafte kompanije "Aramko" u Ras Tanuri.
Nekoliko dronova Šahid-136 zabilo se u postrojenje.
İran’a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura kentindeki Aramco petrol tesisini hedef aldı. pic.twitter.com/jujAYFyTNn— GİZLİ SERVİS (@gizliservis06) March 2, 2026
Nakon udara iznad rafinerije se nadvio gust dim, ali za sada nema informacija o tome kolika je šteta nastala.
Crni dim se diže iz američke ambasade u Kuvajtu nakon iranskih napada, javlja dopisnik AFP-a.
Sirene su se ranije oglasile iznad grada nakon najnovijeg niza iranskih napada, koji su počeli u naftom bogatom regionu Zaliva u subotu.
Ambasada nije objavila da je pogođena, ali je izdala bezbjednosno upozorenje pozivajući ljude da se drže podalje.
"Postoji stalna pretnja od raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama iznad Kuvajta. Ne dolazite u ambasadu", navodi se u saopštenju.
#WATCH: Smoke seen rising above the #US embassy in #Kuwait https://t.co/lU3ePY8E3q pic.twitter.com/MarLhisEa2— Arab News (@arabnews) March 2, 2026
Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u zoru presrelo neodređeni broj dronova koji su ciljali tu malu, naftom bogatu zemlju.
