Pakao se širi: Iranski dronovi se zabili u rafineriju Aramko

Prema nezvaničnim informacijama, Iran je napao saudijsku rafineriju nafte kompanije "Aramko" u Ras Tanuri.

Nekoliko dronova Šahid-136 zabilo se u postrojenje.

İran’a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura kentindeki Aramco petrol tesisini hedef aldı. pic.twitter.com/jujAYFyTNn — GİZLİ SERVİS (@gizliservis06) March 2, 2026

Nakon udara iznad rafinerije se nadvio gust dim, ali za sada nema informacija o tome kolika je šteta nastala.

Crni dim iz američke ambasade u Kuvajtu

Crni dim se diže iz američke ambasade u Kuvajtu nakon iranskih napada, javlja dopisnik AFP-a.

Sirene su se ranije oglasile iznad grada nakon najnovijeg niza iranskih napada, koji su počeli u naftom bogatom regionu Zaliva u subotu.

Društvo Šta se dešava u BiH: Kolaps usred noći na nekim pumpama - VIDEO

Ambasada nije objavila da je pogođena, ali je izdala bezbjednosno upozorenje pozivajući ljude da se drže podalje.

"Postoji stalna pretnja od raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama iznad Kuvajta. Ne dolazite u ambasadu", navodi se u saopštenju.

Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u zoru presrelo neodređeni broj dronova koji su ciljali tu malu, naftom bogatu zemlju.