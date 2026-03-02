Logo
Large banner

Pakao se širi: Iranski dronovi se zabili u rafineriju Aramko

Izvor:

ATV

02.03.2026

09:03

Komentari:

0
Нападнута рафинерија Арамко
Foto: Screenshot / X

Prema nezvaničnim informacijama, Iran je napao saudijsku rafineriju nafte kompanije "Aramko" u Ras Tanuri.

Nekoliko dronova Šahid-136 zabilo se u postrojenje.

Nakon udara iznad rafinerije se nadvio gust dim, ali za sada nema informacija o tome kolika je šteta nastala.

Crni dim iz američke ambasade u Kuvajtu

Crni dim se diže iz američke ambasade u Kuvajtu nakon iranskih napada, javlja dopisnik AFP-a.

Sirene su se ranije oglasile iznad grada nakon najnovijeg niza iranskih napada, koji su počeli u naftom bogatom regionu Zaliva u subotu.

Гориво

Društvo

Šta se dešava u BiH: Kolaps usred noći na nekim pumpama - VIDEO

Ambasada nije objavila da je pogođena, ali je izdala bezbjednosno upozorenje pozivajući ljude da se drže podalje.

"Postoji stalna pretnja od raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama iznad Kuvajta. Ne dolazite u ambasadu", navodi se u saopštenju.

Kuvajtsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u zoru presrelo neodređeni broj dronova koji su ciljali tu malu, naftom bogatu zemlju.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Napad na Saudijsku Arabiju

Izrael Iran

Kuvajt

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

1 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Danas iznosimo dokaze

2 h

0
Амерички пилот

Svijet

Oboren američki borbeni avion, objavljeni snimci

2 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio do kad će trajati borbene operacije

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

42

Ove srpske pjevačice su kupile stanove u Dubaiju: Jedan vrijedi pola miliona evra

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner