Oboren američki borbeni avion, objavljeni snimci

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji, prema tvrdnjama korisnika, prikazuju rušenje američkog borbenog aviona F-15 u Kuvajtu.

Autentičnost snimaka za sada nije nezavisno potvrđena.

Prema dostupnim informacijama, pilot je preživio pad. Navodi se da je do incidenta došlo u slučaju takozvane prijateljske vatre, odnosno djelovanja vlastitih ili savezničkih snaga.

Pilot se uspio katapultirati prije pada aviona te je nakon prizemljenja zbrinut uz pomoć lokalnog stanovništva, piše "Tportal.hr".

Za sada nema zvanične potvrde ni komentara američkih vlasti o okolnostima incidenta. Dodatne pojedinosti očekuju se nakon mogućeg očitovanja američkog ministarstva odbrane ili kuvajtskih vlasti.

Ovaj incident dolazi u jeku rastućih sukoba na Bliskom istoku koji su započeli nakon brutalnog napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran.

F-15 je američki višenamjenski borbeni avion koji je razvila firma Mekdonel Daglas, danas dio Boinga. U operativnu upotrebu ušao je sredinom 1970-ih godina, primarno kao lovac za ostvarivanje nadmoći u vazduhu.

Ovaj tip aviona koristi američko ratno vazduhoplovstvo, ali i niz drugih država, među kojima su Izrael, Saudijska Arabija, Japan i Južna Koreja.

The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



Uprkos starijoj konstrukciji, F-15 je kroz modernizacije zadržao važnu ulogu u američkim i savezničkim vazdušnim snagama, a najnovija verzija, F-15EX, uvodi se kao dodatno ojačanje flote.