Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je jutros da je u iranskim napadima poginula jedna osoba, što je prvi smrtni slučaj u toj ostrvskoj državi od početka vojne kampanje Teherana.

Istovremeno, mediji prenose da su se eksplozije jutros čule u Dohi, Dubaiju i Abu Dabiju.

Padajući ostaci presretnute rakete izazvali su požar na stranom brodu u lučkom gradu Salmanu u Bahreinu, pri čemu je jedan radnik poginuo, a dvojica su teško povrijeđena, saopštilo je bahreinsko ministarstvo.

Kako je navedeno, aktivirana su i upozorenja na vazdušni napad, prenosi Al Džazira.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovnike da se upute na najbliže najbezbjednije mjesto.

Navedeno je da je most Šeik Kalifa bin Salman koji povezuje Manamu sa obližnjim gradovima zatvoren, prenio je Tanjug.

Stanovnici su pozvani da koriste glavne puteve samo kada je to neophodno.