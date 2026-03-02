Logo
Prva žrtva iranskih napada u Bahreinu

SRNA

02.03.2026

08:02

Бахреин
Foto: Tanjug/Planet Labs PBC via AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je jutros da je u iranskim napadima poginula jedna osoba, što je prvi smrtni slučaj u toj ostrvskoj državi od početka vojne kampanje Teherana.

Istovremeno, mediji prenose da su se eksplozije jutros čule u Dohi, Dubaiju i Abu Dabiju.

Svijet

Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

Padajući ostaci presretnute rakete izazvali su požar na stranom brodu u lučkom gradu Salmanu u Bahreinu, pri čemu je jedan radnik poginuo, a dvojica su teško povrijeđena, saopštilo je bahreinsko ministarstvo.

Kako je navedeno, aktivirana su i upozorenja na vazdušni napad, prenosi Al Džazira.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovnike da se upute na najbliže najbezbjednije mjesto.

Svijet

Pucnjava u noćnom klubu: Povrijeđeno najmanje 9 osoba

Navedeno je da je most Šeik Kalifa bin Salman koji povezuje Manamu sa obližnjim gradovima zatvoren, prenio je Tanjug.

Stanovnici su pozvani da koriste glavne puteve samo kada je to neophodno.

