U Srpskoj rođeno 19 beba

02.03.2026

07:59

У Српској рођено 19 беба
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, od kojih osam djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Doboju pet, Gradišci dvije, a u Zvorniku, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Svijet

Majka osuđena na doživotnu robiju zbog smrti kćerke koja je imala samo 26 kilograma

Tri djevojčice i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Gradišci po jedna djevojčica i dječak, u Foči jedna djevojčica, a u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedan dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Bijeljini.

