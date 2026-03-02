U Srpskoj rođeno 19 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, od kojih osam djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Doboju pet, Gradišci dvije, a u Zvorniku, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Tri djevojčice i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Gradišci po jedna djevojčica i dječak, u Foči jedna djevojčica, a u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedan dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Bijeljini.