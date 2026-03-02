Gdje su sve jutros odjeknule eksplozije?

SAD su potvrdile da gađaju mete u Iranu, dok je Izrael u poslednjih sat vremena saopštio da je pokrenuo još jedan talas napada na mete Hezbolaha nakon što je pogođen raketnom vatrom iz južnog Libana.

Iran izvodi odmazdne napade širom regiona, ciljajući američke baze i druge lokacije. Eksplozije su se čule jutros u Jerusalimu, kao i u Dubaiju i Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dohi u Kataru i Manami u Bahreinu.

Dim se takođe diže sa područja američke ambasade u Kuvajtu, a vatrogasci i kola hitne pomoći su u tom području.