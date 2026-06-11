Svečano otvoreno Svjetsko prvenstvo

Čekanje je završeno! Svečanom ceremonijom na kultnom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju otvoreno je 23. Svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvi meč će odigrati Meksiko i Južna Afrika.

Slavna kolumbijska pjevačica Šakira i Burna Boj izveli su pjesmu "Dai Dai", službenu himnu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva uz atraktivnu plesnu tačku.

Pjesma je službena himna FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine. U pisanju i kompoziciji pored Šakire i Burna Boja učestvovao je i britanski kantautor Ed Širan.

Kolumbijka je oduševila više od 80.000 navijača na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju, obasjavajući arenu svojim prepoznatljivim energičnim plesnim pokretima usred mora plesača i marijači benda.

Na početku se ogroman trofej Svjetskog prvenstva, popularna „boginja“, mogao vidjeti kako izbija iz zemlje na sredini terena, a plesači u tradicionalnoj odjeći i šarenim kostimima nastupali su sve vrijeme.

Uoči samog početka utakmice, sve zastave 48 reprezentacija koje učestvuju na Svjetskom prvenstvu prikazane su na terenu.

Nakon šou-programa sa zastavama učesnica Svjetskog prvenstva, za kraj su nas izvođenjem počastili legendarni Andrea Bočeli i južnokorejska pjevačica Edžej.

Ceremoniji otvaranja prisustvovao je i niz drugih muzičkih zvijezda, a milioni ljudi iz cijelog svijeta pratili su turnir na spektakularan način.