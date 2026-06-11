Šakira probudila nostalgiju: Nova pjesma za Svjetsko prvenstvo ponovo opčinila svijet

Kolumbijska zvijezda Šakira ponovo nastupa na Svjetskom prvenstvu u fudbalu sa novom pjesmom "Dai Dai" koju izvodi sa Burna Bojom, a reakcije publike širom svijeta već su pokazale koliko je njeno ime neraskidivo povezano sa Mundijalom.

Nova numera probudila je nostalgiju i euforiju kakva je vladala 2010. godine kada je Šakirina pjesma Waka Waka "This Time for Africa" postala globalni fenomen i jedna od najprepoznatljivijih sportskih himni svih vremena.

"Waka Waka" (Južna Afrika 2010)

Šakirina priča na Svjetskim prvenstvima počela je 2010. godine kada je izvela zvaničnu pjesmu Mundijala u Južnoj Africi – "Waka Waka This Time for Africa".

Pjesma je momentalno osvojila svijet, našla se na vrhovima muzičkih lista u brojnim državama i postala mnogo više od obične sportske himne. Spoj afričkih ritmova, zaraznog refrena i pozitivne energije učinio je da "Waka Waka" ostane simbol jedne generacije ljubitelja fudbala.I danas, 16 godina kasnije, ova numera se smatra najuspješnijom i najuticajnijom pjesmom ikada vezanom za Svjetsko prvenstvo.

"La La La" (Brazil 2014)

Četiri godine kasnije Šakira se vratila na Mundijal sa pesmom "La La La (Brazil 2014)".

Iako nije bila zvanična himna turnira, pjesma je bila centralni dio FIFA promotivnih kampanja i stekla ogromnu popularnost zahvaljujući viralnom spotu i milionskim pregledima širom svijeta.

"La La La" je dodatno učvrstila vezu između Šakire i najvećeg fudbalskog takmičenja, potvrđujući da njen glas i energija savršeno odgovaraju atmosferi Svjetskog prvenstva.

"Dai Dai" (SAD, Kanada i Meksiko 2026)

Poslije više od decenije, Šakira je ponovo angažovana za muziku koja će obeležiti novo Svjetsko prvenstvo 2026.

Ovoga puta udružila je snage sa nigerijskom zvijezdom Burna Bojom na pjesmi "Dai Dai", koja prati Mundijal 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Od samog objavljivanja, pjesma je izazvala veliko interesovanje među navijačima, a mnogi su upravo u njenom zvuku prepoznali duh zajedništva i slavlja koji je svojevremeno doneo i legendarni hit "Waka Waka".

Šakira je, međutim, i prije Afrike imala veze sa Svjetskim prvenstvom u fudbalu. Iako nije bila zvanična pjesma Svetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj, ona je nastupila na završnoj ceremoniji finala sa svojim velikim hitom "Hips Don’t Lie". Pjesma, koja je već tada bila globalni fenomen, unela je latino ritmove i energiju na najveću fudbalsku pozornicu, najavljujući saradnju sa FIFA koja će nekoliko godina kasnije kulminirati legendarnom "Waka Wakom".

(B92)