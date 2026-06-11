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Slovenija ukida granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj

Autor:

ATV
11.06.2026 20:56

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Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

Vlada Slovenije ukinula je privremene kontrole na unutrašnjoj šengenskoj granici sa Hrvatskom i Mađarskom, javlja Anadolija.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije objavljeno je da će policija sada kontrole sprovoditi na drugačiji način, što će značajno povećati protok saobraćaja.

Vlada je procijenila da, s obzirom na trenutnu situaciju i razvoj događaja, više nema potrebe za stalnim kontrolama na unutrašnjim granicama, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Franci Matoz na konferenciji za novinare. On je naveo da je odluku o privremenom ponovnom uvođenju kontrola donijela prethodna vlada 2024. godine.

Prema njegovim riječima, nadzor će se od sada sprovoditi u drugačijim, boljim oblicima policijskog rada. To podrazumijeva nasumične kontrole na osnovu analize rizika, kao i kompenzacione mjere na najvažnijim i bezbjednosno najugroženijim tranzitnim rutama.

Matoz smatra da je ova mjera hitno potrebna jer se broj migracija na zapadnobalkanskoj ruti ove godine drastično povećao, a novi, ciljani sistem biće efikasniji, olakšaće protok putnika i teretnog saobraćaja, te rasteretiti policijske stanice.

Vršilac dužnosti generalnog direktora policije Danijel Lorbek precizirao je da će policajci u noći sa četvrtka na petak u ponoć prekinuti nadzor, izmijeniti signalizaciju i ukloniti opremu kako bi prelazak granice bio nesmetan. Oslobođeni policijski kapaciteti biće preusmjereni na druge zadatke, uključujući i obaveze iz pakta o migracijama. Lorbek je dodao da je broj ilegalnih prelazaka ove godine porastao za više od 60 odsto.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Evropska komisija prošle sedmice pozvala Sloveniju i još osam članica Šengenskog prostora da ukinu granične kontrole, uz napomenu da će Paktom o migracijama i azilu biti ispunjeni uslovi za postepeno ukidanje unutrašnjih granica.

Među zemljama kojima je upućen ovaj apel su Italija i Austrija, koje i dalje sprovode kontrole na granici sa Slovenijom.

Slovenija je granične kontrole sa Hrvatskom i Mađarskom neprekidno sprovodila od oktobra 2023. godine zbog pogoršanja bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i prijetnje od terorizma, nakon što je Italija iz istih razloga uvela kontrole Sloveniji. Iako je Ljubljana nedavno produžila ove mjere do 21. decembra ove godine, nova vlada je ipak odlučila da ih suspenduje.

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Slovenija

Stanje na granicama

Granični prelaz

Hrvatska

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