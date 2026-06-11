Dvije svinje uginule u Slavoniji, potvrđena afrička svinjska kuga

Afrička svinjska kuga potvrđena je u još jednom objektu u na području Osiječko-baranjske županije, gdje su uginule dvije životinje, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske.

Ova zarazna bolest otkirvena u selu Šaptinovci na području opštine Đurđenovac.

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Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge, nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji.

- U objektu su se nalazile tri svinje - dvije su uginule, pri čemu je jedna od njih uzorkovana i potvrđeno da je pozitivna na afričku svinjsku kugu, dok je treća usmrćena i zbrinuta u skladu sa propisanim mjerama - navedeli su iz Ministarstva i dodali da je sproveden inspekcijski nadzor i sve mjere kontrole i suzbijanja bolesti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske će, po prikupljanju svih potrebnih informacija, odrediti zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja, u kojima će se primjenjivati posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla, te druge propisane mjere.

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Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske juče je saopštilo da je potvrđen slučaj afričke svinjske kuge u manjem objektu sa svinjama u naselju Ivanovo, na području opštine Viljevo, takođe u Osiječko-baranjskoj županiji.

(SRNA)