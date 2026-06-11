Mislio da ulaže u kriptovalute, ostao praznih džepova: Penzioner nasjeo na prevaru

Penzioner (77) iz Vodica ostao je bez 51.000 eura nakon što ga je nepoznata osoba uvjerila u "sigurno" ulaganje i laku zaradu s kriptovalutama, saopštila je policija.

Oštećeni je krajem maja dobio telefonski poziv i zatim u tri navrata uplatio nepoznatoj osobi 51.000 evra.

"Nakon izvršenih transakcija, na njegovu adresu elektronske pošte stigao je novi zahtjev u kojem se navodi da zbog svoje starosne dobi mora podmiriti porez te uplatiti dodatnih 11.600 evra. Shvativši da je prevaren oštećeni je događaj prijavio policiji", navodi se u saopštenju.

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I dok policija traga za počiniocem, ponovno upozoravaju građane da su investicije u kriptovalute i dionice rizično poslovanje oko kojeg se treba uvijek savjetovati s stručnjacima, prenosi 24sata.hr.

"Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše lične podatke, fotografije ličnih dokumenata ili bankovnih kartica", ističe iz policije.