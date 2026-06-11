Eksplodirale cijene nafte: Svijet strahuje od novog šoka

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su porasle za više od dva odsto usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u transportu energenata kroz Ormuski moreuz.

Međunarodno referentna nafta Brent kretala se na oko 93 dolara po barelu, a američka sirova nafta VTI se približila nivou od oko 91 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Dodatni uticaj na rast cijena imale su izjave američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je poručio da će Vašington ponovo žestoko odgovoriti Iranu, ocijenivši da je Teheran propustio priliku za postizanje sporazuma pregovorima.

Napetosti su dodatno pojačane nakon iranskih napada na više država Persijskog zaliva, među kojima su Bahrein, Jordan i Kuvajt, izvedenih poslije američkih udara koje je Vašington predstavio kao akcije u samoodbrani nakon obaranja američkog helikoptera.

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Tržište nafte ostaje posebno osjetljivo na razvoj situacije u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih tranzitnih pravaca za transport sirove nafte.

Iran i dalje ograničava prolazak velikog dijela brodskog saobraćaja kroz taj pomorski prolaz, dok su Sjedinjene Američke Države uvele dodatna ograničenja za iranske luke

Na rast cijena uticali su i najnoviji podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA), prema kojima su zalihe sirove nafte u SAD prošle sedmice smanjene za 7,228 miliona barela.

Riječ je o sedmom uzastopnom nedjeljnom padu zaliha, koji je premašio očekivanja analitičara da će zalihe biti manje za oko četiri miliona barela, prenosi Tanjug.