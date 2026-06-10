U ovim gradovima je najskuplji kvadrat nekretnina

Dok se u najskupljim evropskim gradovima za kvadrat stana plaća i više od 18.000 evra, prosječna cijena novog stana u Zagrebu prošle godine iznosila je 3.129 evra po kvadratnom metru, a u drugoj polovini godine skočila je na 3.428 evra.

Nova analiza tržišta nekretnina pokazuje da se najskuplji evropski gradovi za kupovinu stana nalaze na veoma malom geografskom prostoru. Čak četiri od pet najskupljih tržišta nekretnina smještena su u Švajcarskoj i Luksemburgu, a ubjedljivo prednjači Cirih, gdje prosječna cijena kvadratnog metra prelazi 18.000 evra.

Podaci koje je objavio Global Properti Gajd otkrivaju da su cijene stanova u Cirihu više nego dvostruko veće od onih u Parizu.

10. Stokholm - 8.380 evra po kvadratu

Švedska prestonica zatvara listu deset najskupljih evropskih gradova. Smješten na 14 ostrva između jezera Melern i Baltičkog mora, Stokholm spaja visok kvalitet života sa hroničnim nedostatkom stambenog prostora.

Prosječna cijena iznosi 8.380 evra po kvadratu - 7,2 odsto više nego prije godinu dana i 17 odsto više nego pre dvije godine. Oporavak je posebno zanimljiv s obzirom na snažan pad švedskog tržišta nekretnina nakon rasta kamatnih stopa 2022. Za poređenje, kvadrat u Geteborgu košta 4.428 evra, a u Malmeu 3.369 evra.

9. Kopenhagen - 8.405 evra po kvadratu

Danska prestonica beleži najbrži rast cijena među gradovima u ovoj grupi. Cijena kvadrata dostigla je 8.405 evra - 14,3 odsto više nego prošle godine i čak 24 odsto više nego pre dve godine. Istovremeno su cijene u Orhusu pale za 16,7 odsto, na 4.128 evra po kvadratu.

8. Oslo - 9.332 evra po kvadratu

Norveška prestonica bilježi snažan oporavak - prosječna cijena iznosi 9.332 evra, što je godišnji rast od 6,3 odsto.

Zanimljivo je da se najveći rast danas bilježi van Osla - u Bergenu su cijene porasle više od 22 odsto, a u Trondhajmu skoro 13 odsto.

7. Amsterdam - 9.437 evra po kvadratu

Holandska prestonica godinama se suočava sa nedostatkom stanova. Stroga urbanistička pravila, ograničena ponuda i snažna međunarodna potražnja guraju cijene naviše - kvadrat košta 9.437 evra, što je 13 odsto više nego prije godinu dana. Za mnoge kupce Amsterdam je odavno prestao biti klasično stambeno tržište i postao luksuzna investicija.

6. Pariz - 9.490 evra po kvadratu

Pariz je jedini grad sa vrha liste u kojem cijene padaju. Prosečna cijena iznosi 9.490 evra - blagi pad od 0,3 odsto na godišnjem nivou i čak 7,3 odsto u odnosu na period prije dvije godine.

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Očekivani podsticaj tržištu nakon Olimpijskih igara za sada nije donio željeni efekat, dok više kamatne stope i dalje koče potražnju.

5. Bern - 9.952 evra po kvadratu

Švajcarska prestonica često ostaje u senci Ciriha i Ženeve, ali i tamo su nekretnine među najskupljima u Evropi. Prosječna cijena stana približila se granici od 10.000 evra po kvadratu. Visoka kupovna moć, politička stabilnost i ograničena ponuda i dalje podržavaju tržište.

4. Luksemburg - 10.941 evro po kvadratu

Glavni grad Luksemburga jedno je od najskupljih mjesta za život u Evropi. Prosječna cijena iznosi skoro 11.000 evra po kvadratu, iako su cijene posljednjih godina blago korigovane. Kupovina i manjeg stana ovde često zahtijeva ulaganje veće od milion evra.

3. Lucern - 12.066 evra po kvadratu

Treće mjesto možda je najveće iznenađenje na listi. Lucern, smješten na obali Lucernskog jezera podno Alpa, znatno je manji od Ciriha ili Ženeve, ali kvadrat stana prosječno košta 12.066 evra. Potražnju održavaju ograničena ponuda i interes domaćih i stranih kupaca.

2. Ženeva - 16.819 evra po kvadratu

Ženeva je sinonim za bogatstvo, međunarodne organizacije i privatno bankarstvo, sjedište UN-a, SZO-a i Crvenog krsta.

Prosječna cijena kvadratnog metra iznosi 16.819 evra, a ograničena ponuda tržište drži među najskupljima na kontinentu.

1. Cirih - 18.229 evra po kvadratu

Na vrhu liste nalazi se Cirih koji je najskuplji evropski grad za kupovinu nekretnine. Prosječna cijena dostigla je 18.229 evra po kvadratu, nakon godišnjeg rasta od 4,2 odsto. Kao finansijsko središte Švajcarske, Cirih privlači imućne kupce iz cijelog svijeta i iz godine u godinu povećava prednost u odnosu na ostale gradove, prenosi Euronjuz.