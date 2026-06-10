Glovo za pet godina u BiH nije zaradio ni 1 KM

Vijest da će Glovo ugasiti poslovanje u Bosni i Hercegovini do 10. avgusta ove godine izazvala je veliko interesovanje javnosti, posebno imajući u vidu da je riječ o jednoj od najpoznatijih platformi za dostavu hrane i drugih proizvoda.

Iz kompanije su saopštili da se povlače kako bi dodatno fokusirali svoje prisustvo na tržištima s većim potencijalom rasta te usmjerili investicije na ključne zemlje u kojima posluju.

Ali, finansijski izvještaji pokazuju da je poslovanje Glova u BiH godinama bilo opterećeno značajnim gubicima, uprkos snažnom rastu prihoda, piše BiznisInfo.ba.

Prihodi rasli iz godine u godinu

Od dolaska na bh. tržište Glovo je bilježio kontinuirani rast prihoda. Prema dostupnim podacima, kompanija je ostvarila:

2021. godine prihode od 1,15 miliona KM

2022. godine prihode od 3,95 miliona KM

2023. godine prihode od 6,12 miliona KM

2024. godine prihode od 7,76 miliona KM

2025. godine prihode od 10,92 miliona KM

To znači da su prihodi za samo četiri godine povećani gotovo deset puta.

Profit nikada nije stigao

Međutim, rast prihoda nije bio dovoljan da kompanija postane profitabilna. Naprotiv, Glovo je svake godine poslovao s gubitkom:

2021. godine gubitak je iznosio 1,97 miliona KM

2022. godine 4,25 miliona KM

2023. godine 2,96 miliona KM

2024. godine 2,61 milion KM

2025. godine 3,15 miliona KM

Ukupno gledano, kompanija je u posljednjih pet godina akumulirala gubitke od oko 15 miliona KM. Posebno je zanimljivo da je upravo prošle godine ostvaren najveći prihod od osnivanja kompanije u BiH, ali je istovremeno zabilježen i rast gubitka u odnosu na godinu ranije.

To sugeriše da povećanje obima poslovanja nije bilo dovoljno da model postane održivo profitabilan.

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Osim Glova BiH, grupacija kontroliše i banjalučku kompaniju Donesi d.o.o., koja je lani ostvarila oko milion KM prihoda. Ali, ni ova firma nije uspjela preokrenuti poslovanje u profitabilne vode te već godinama posluje s gubicima koji se mjere stotinama hiljada maraka godišnje.

Zanimljiv podatak o zaposlenima

Finansijski izvještaji otvaraju i pitanje načina na koji je kompanija organizovala poslovanje u Bosni i Hercegovini. Naime, prema dostupnim podacima, Glovo je tokom 2024. godine imao samo jednog zaposlenog radnika. Tokom prošle godine broj zaposlenih povećan je na 22.

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Ipak, riječ je o brojci koja je znatno manja od broja dostavljača koji su svakodnevno bili prisutni na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. To ukazuje da se značajan dio operativnih poslova odvijao kroz partnerske kompanije i posredničke firme koje su angažovale dostavljače.

Tema o kojoj se godinama raspravlja

Pitanje statusa dostavljača i načina njihovog angažovanja godinama je izazivalo rasprave kako u Bosni i Hercegovini tako i širom Evrope.

Pojedini mediji ranije su objavljivali tekstove o modelu rada kurira angažovanih preko posredničkih firmi, dok su evropske institucije i nacionalne vlade posljednjih godina intenzivno radile na preciznijem regulisanju rada digitalnih platformi.

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Glovo je ranije odbacivao navode o eventualnim nepravilnostima u Bosni i Hercegovini, ističući da uredno izvršava sve svoje obaveze prema partnerskim kompanijama koje angažuju dostavljače te da posluje u skladu sa važećim propisima.

Odlazak nakon višegodišnjeg prisustva

Kompanija je saopštila da će poslovanje u Bosni i Hercegovini biti ugašeno do 10. avgusta 2026. godine. Iz Glova navode da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima i partnerima te pružiti podršku radnicima tokom tranzicijskog perioda.

Bez obzira na zvanično obrazloženje o fokusiranju na druga tržišta, finansijski rezultati pokazuju da Glovo u Bosni i Hercegovini nikada nije uspio pretvoriti rast prihoda u profitabilno poslovanje, što je vjerovatno predstavljalo jedan od ključnih izazova za nastavak poslovanja na domaćem tržištu.