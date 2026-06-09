HE na Drini: Rast proizvodnje u odnosu na prethodne dvije godine

Kako navode iz HE na Drini, to je rast u odnosu na prethodne dvije godine.

"U nastavku godine hidrologija je nešto slabija, tako da sada imamo manju proizvodnju od one planirane. Prethodni mjesec je bio na 70 odsto proizvodnje. Jednostavno rečeno za ovih pet mjeseci smo proizveli dvije trećine našeg godišnjeg plana, što znači da nam preostaje da u narednih sedam mjeseci proizvedemo još jednu trećinu od planirane proizvodnje da bi ispunili plan. Realno očekujemo da će to do kraja godine biti i značajno više, da ćemo zadržati svu pogonsku spremnost. Očekujemo da ćemo godinu završiti sa prebačenom planskom proizvodnjom", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

HE na Drini u poređenju sa istim periodom prethodne godine zahvaljujući dobroj hidrološkoj situaciji, dobroj organizaciji i pogonskoj spremnosti ostvarili su za dvije trećine veći dinamički plan proizvodnje.