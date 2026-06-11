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U Podgorici uhapšene dvije maloljetnice zbog sumnje da su zlostavljale vršnjakinju

Autor:

ATV
11.06.2026 07:05

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Policija je u Podgorici uhapsila dvije maloljetnice starosti 15 i 14 godina zbog sumnje da su izvršile krivično djelo zlostavljanje na štetu jedne maloljetne ženske osobe. Sumnja se da su joj u blizini osnovne škole zadale više udaraca u predjelu glave, dok su dvije druge maloljetnice događaj snimale telefonom.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, sumnja se da su maloljetnice 8. juna 2026. godine, u blizini jedne osnovne škole u Podgorici, fizički napale oštećenu i prema njoj se ophodile na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su joj zadale više udaraca u predjelu glave.

Događaj su, kako se navodi, mobilnim telefonom snimale još dvije maloljetnice, starosti 13 i 15 godina. Policija je od njih prikupila obavještenja, dok je, kako navode, telefon korišten za snimanje privremeno oduzet.

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Nakon prikupljenih obavještenja od više osoba, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, prema tvrdnjama, naložio da se dvije osumnjičene maloljetnice uhapse zbog sumnje da su izvršile krivično djelo zlostavljanje.

"Nadležni tužilac će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela u odnosu na dvije maloljetnice koje su snimale događaj", zaključili su u saopštenju.

(Kurir)

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Tagovi :

Crna Gora

hapšenje

maloljetnici

fizički napad

Zlostavljanje djece

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