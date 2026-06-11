Uznemirujući snimak: Djevojčica pala sa 12. sprata

Djevojčica Ecrin Deniz Karadža (14), iz Adane u Turskoj, pala je sa 12. sprata zgrade dok je pazila na svoju braću.

Uprkos teškim povredama ostala je živa. Njen otac Hakan Harput Karadža izjavio je da su ljekari rekli da će djevojčica uskoro moći da hoda, opisujući cijeli događaj riječima: "Bili smo svjedoci čuda!".

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Incident se dogodio 4. juna u naselju Dadaloglu u opštini Jureir. Ecrin Deniz Karadža se, prema navodima, nagnula kroz prozor na stepeništu na 12. spratu kako bi posmatrala mlađu braću koja su se igrala u dvorištu zgrade.

U jednom trenutku izgubila je ravnotežu i pala prvo na nadstrešnicu, a zatim na betonsku površinu.

Trenutak pada zabilježila je sigurnosna kamera zgrade.

Nakon prijave, na lice mjesta stigla je hitna pomoć koja joj je ukazala prvu pomoć, a zatim je prevezena u bolnicu. Utvrđeno je da ima prelom i naprsline noge, dok joj život nije bio ugrožen. Istraga je u toku.

Otac Hakan Harput Karadža je ispričao šta se dogodilo tog dana.

"Moja kćerka se nagnula kroz stepenišni otvor da bi gledala braću. Previše se nagnula i izgubila ravnotežu. Majka je u tom trenutku bila sa djecom i čula jak udarac. Kada je sišla dole, vidjela je krv i ćerku nepomično na zemlji. Srećom, komšije koje su medicinski radnici odmah su joj pružile prvu pomoć, a zatim smo je prebacili u bolnicu", rekao je.

"Uskoro će ponovo hodati"

Otac je naveo da njegova kćerka nema trajnih posljedica.

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"Na početku je imala krvarenje u mozgu, ali se ono vremenom povuklo. Sada su ostali samo ortopedski problemi, povrede lijeve noge i desne ruke. Liječenje se nastavlja u bolnici grada Adane. Upravo je izašla iz četvoročasovne operacije i stanje joj je dobro. Najveća sreća je što nije izgubila svijest. Ljekari kažu da će uskoro ponovo hodati i da se ne očekuju trajne posljedice".

"Rekla mi je: 'Tata, neću vas napustiti!'"

Otac je opisao i emotivne trenutke.

"Prvih pet sati bili su neizdrživi. To je bio najteži period u našem životu. Očekivali smo najgore vijesti, ali smo zatim doživjeli čudo. Kada su mi pokazali snimak na kojem je bila pri svijesti, shvatio sam da je zaista čudo što je preživjela. U intenzivnoj njezi stalno je govorila da želi da vidi oca. Kada sam došao, rekla mi je: 'Tata, neću vas napustiti', To je bio jedan od najvažnijih trenutaka u mom životu", ispričao je

PAŽNjA! SNIMAK JE VEOMA UZNEMIRUJUĆ!

Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., kardeşlerini izlemek için çıktığı apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinden düşerek yaralandı.



Hastaneye kaldırılan Ecrin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. pic.twitter.com/YAMdi71Oq4 — gdh (@gundemedairhs) June 10, 2026

(Telegraf)