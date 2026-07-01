Slijedi poseban period za ova tri znaka: Sreća je na njihovoj strani

Tri znaka zodijaka od danas osjećaju posebnu sreću, kažu astrolozi. Da li je vaš znak među njima?

Zašto baš sada počinje sreća za tri znaka

Jul počinjemo na čistom, vedrom tonu. Mjesec u Vodoliji vam pomaže da se odmaknete korak unazad i sagledate situaciju trezveno. Umjesto da sanjarite, vi planirate. U srijedu, 1. jula, ova tri znaka pogađaju savršenu mjeru: ciljaju visoko, ali postavljaju ciljeve koje zaista mogu da dohvate.

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Šta donosi Mjesec u Vodoliji od prvog dana jula?

Mjesec u Vodoliji donosi distancu od emocija i bistar pogled na stvarnost. Daje snagu da razdvojite želje od činjenica i da gradite planove na onome što je stvarno moguće, a ne na pukim nadama.

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Vaš stav prvog jula ne bi mogao biti bolji. Mjesec u Vodoliji vam šapuće da vjerujete onom prvom osjećaju, da će ovo biti dobar mjesec. Osjećate to duboko, i taj osjećaj je tačan.

Jul vam otvara prostor da nastavite ono što ste započeli u junu. Dobijate priliku da pretvorite sjajne ideje iz prošlog mjeseca u nešto opipljivo. Zamah konačno krećete da osjećate, i to vas čini ozbiljno srećnim. Nastavite istim tempom.

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Kako uđete u jul, tako ćete ga i provesti. Srećom, vaša energija je čista i pozitivna. Tačno znate šta želite od ovog ljetneg mjeseca, a uz Mjesec u Vodoliji znate i kako da to izvedete.

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Radite punom parom, jer ste svjesni da ste tek na početku. Nedavno ste odlučili da napravite stvarne promjene u životu. Sada hvatate zalet i ne odustajete. Volite da živite ovako, sa jasnim ciljem pred sobom.

Vodolija: čovjek koji odbija da paniči

Jedno je sigurno, u novi mjesec ne ulazite sa lošim stavom. Čak i ako jun nije donio ono čemu ste se nadali, ne padate u paniku. Vrijeme je da pokušate ponovo, i upravo to namjeravate od 1. jula.

Pozitivan način razmišljanja vam je sve. Primjetili ste obrazac: kada ste vedri, svijet vam uzvraća na isti način. Kad utonete u crne misli, privlačite loše ishode. Ovog mjeseca birate prvo. Sa Mjesecom u vašem znaku, gotovo ste ushićeni zbog planova i mjesta koja želite da posjetite. Pogled vam je uperen u nagradu i niko vam ne stoji na putu.

Kako da iskoristite ovaj nalet pozitivne energije u julu

Tajna nije u tome da poželite više, nego da poželite pametnije. Sva tri znaka dele istu prednost: vide stvarnost i zato ne troše snagu na iluzije. Zapišite jedan cilj koji zaista možete da dohvatite ovog mjeseca i krenite ka njemu već 1. jula. Sreća voli ljude koji se kreću.

(Krstarica)