Slijedi poseban period za ova tri znaka: Sreća je na njihovoj strani

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tri znaka zodijaka od danas osjećaju posebnu sreću, kažu astrolozi. Da li je vaš znak među njima?
Jul počinjemo na čistom, vedrom tonu. Mjesec u Vodoliji vam pomaže da se odmaknete korak unazad i sagledate situaciju trezveno. Umjesto da sanjarite, vi planirate. U srijedu, 1. jula, ova tri znaka pogađaju savršenu mjeru: ciljaju visoko, ali postavljaju ciljeve koje zaista mogu da dohvate.
Društvo
Sutra je Sveti apostol Juda: Ove poslove ne bi trebalo obavljati
Mjesec u Vodoliji donosi distancu od emocija i bistar pogled na stvarnost. Daje snagu da razdvojite želje od činjenica i da gradite planove na onome što je stvarno moguće, a ne na pukim nadama.
Vaš stav prvog jula ne bi mogao biti bolji. Mjesec u Vodoliji vam šapuće da vjerujete onom prvom osjećaju, da će ovo biti dobar mjesec. Osjećate to duboko, i taj osjećaj je tačan.
Jul vam otvara prostor da nastavite ono što ste započeli u junu. Dobijate priliku da pretvorite sjajne ideje iz prošlog mjeseca u nešto opipljivo. Zamah konačno krećete da osjećate, i to vas čini ozbiljno srećnim. Nastavite istim tempom.
Kako uđete u jul, tako ćete ga i provesti. Srećom, vaša energija je čista i pozitivna. Tačno znate šta želite od ovog ljetneg mjeseca, a uz Mjesec u Vodoliji znate i kako da to izvedete.
Svijet
Rekordne temperature, ali Nijemci i dalje ne kupuju klima-uređaje: Evo zašto
Radite punom parom, jer ste svjesni da ste tek na početku. Nedavno ste odlučili da napravite stvarne promjene u životu. Sada hvatate zalet i ne odustajete. Volite da živite ovako, sa jasnim ciljem pred sobom.
Jedno je sigurno, u novi mjesec ne ulazite sa lošim stavom. Čak i ako jun nije donio ono čemu ste se nadali, ne padate u paniku. Vrijeme je da pokušate ponovo, i upravo to namjeravate od 1. jula.
Pozitivan način razmišljanja vam je sve. Primjetili ste obrazac: kada ste vedri, svijet vam uzvraća na isti način. Kad utonete u crne misli, privlačite loše ishode. Ovog mjeseca birate prvo. Sa Mjesecom u vašem znaku, gotovo ste ushićeni zbog planova i mjesta koja želite da posjetite. Pogled vam je uperen u nagradu i niko vam ne stoji na putu.
Tajna nije u tome da poželite više, nego da poželite pametnije. Sva tri znaka dele istu prednost: vide stvarnost i zato ne troše snagu na iluzije. Zapišite jedan cilj koji zaista možete da dohvatite ovog mjeseca i krenite ka njemu već 1. jula. Sreća voli ljude koji se kreću.
(Krstarica)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
12 h0
Zanimljivosti
21 h0
Zanimljivosti
22 h0
Najnovije
19
55
19
52
19
52
19
42
19
40
Trenutno na programu