Logo

Slijedi poseban period za ova tri znaka: Sreća je na njihovoj strani

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 19:12

Komentari:

0
Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

Tri znaka zodijaka od danas osjećaju posebnu sreću, kažu astrolozi. Da li je vaš znak među njima?

Zašto baš sada počinje sreća za tri znaka

Jul počinjemo na čistom, vedrom tonu. Mjesec u Vodoliji vam pomaže da se odmaknete korak unazad i sagledate situaciju trezveno. Umjesto da sanjarite, vi planirate. U srijedu, 1. jula, ova tri znaka pogađaju savršenu mjeru: ciljaju visoko, ali postavljaju ciljeve koje zaista mogu da dohvate.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra je Sveti apostol Juda: Ove poslove ne bi trebalo obavljati

Šta donosi Mjesec u Vodoliji od prvog dana jula?

Mjesec u Vodoliji donosi distancu od emocija i bistar pogled na stvarnost. Daje snagu da razdvojite želje od činjenica i da gradite planove na onome što je stvarno moguće, a ne na pukim nadama.

Blizanci: Osjećaj u kostima koji se ovog puta ne vara

Vaš stav prvog jula ne bi mogao biti bolji. Mjesec u Vodoliji vam šapuće da vjerujete onom prvom osjećaju, da će ovo biti dobar mjesec. Osjećate to duboko, i taj osjećaj je tačan.

Jul vam otvara prostor da nastavite ono što ste započeli u junu. Dobijate priliku da pretvorite sjajne ideje iz prošlog mjeseca u nešto opipljivo. Zamah konačno krećete da osjećate, i to vas čini ozbiljno srećnim. Nastavite istim tempom.

Vaga: prvi dan postavlja ton za cijeli mjesec

Kako uđete u jul, tako ćete ga i provesti. Srećom, vaša energija je čista i pozitivna. Tačno znate šta želite od ovog ljetneg mjeseca, a uz Mjesec u Vodoliji znate i kako da to izvedete.

дневна соба-клима- клима уређај

Svijet

Rekordne temperature, ali Nijemci i dalje ne kupuju klima-uređaje: Evo zašto

Radite punom parom, jer ste svjesni da ste tek na početku. Nedavno ste odlučili da napravite stvarne promjene u životu. Sada hvatate zalet i ne odustajete. Volite da živite ovako, sa jasnim ciljem pred sobom.

Vodolija: čovjek koji odbija da paniči

Jedno je sigurno, u novi mjesec ne ulazite sa lošim stavom. Čak i ako jun nije donio ono čemu ste se nadali, ne padate u paniku. Vrijeme je da pokušate ponovo, i upravo to namjeravate od 1. jula.

Pozitivan način razmišljanja vam je sve. Primjetili ste obrazac: kada ste vedri, svijet vam uzvraća na isti način. Kad utonete u crne misli, privlačite loše ishode. Ovog mjeseca birate prvo. Sa Mjesecom u vašem znaku, gotovo ste ushićeni zbog planova i mjesta koja želite da posjetite. Pogled vam je uperen u nagradu i niko vam ne stoji na putu.

Kako da iskoristite ovaj nalet pozitivne energije u julu

Tajna nije u tome da poželite više, nego da poželite pametnije. Sva tri znaka dele istu prednost: vide stvarnost i zato ne troše snagu na iluzije. Zapišite jedan cilj koji zaista možete da dohvatite ovog mjeseca i krenite ka njemu već 1. jula. Sreća voli ljude koji se kreću.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

horoskop za jul

Horoskop 2026

Astrolozi

Komentari (0)

Pročitajte više

Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.

Savjeti

Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

2 h

0
Од врућине преминуло више од 1.000 особа у овој европској земљи

Svijet

Od vrućine preminulo više od 1.000 osoba u ovoj evropskoj zemlji

3 h

0
Градски стадион Бањалука

Fudbal

Gradski stadion: Istočna tribina dobila krov

3 h

0
Преминуо пјевач групе Вилиџ пипл

Scena

Preminuo pjevač grupe Vilidž pipl

3 h

0

Više iz rubrike

пожар на броду

Zanimljivosti

Domišljatost spriječila tragediju

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za prvi dan jula: Za jedan znak, prijateljstvo bi moglo da se pretvori u ljubav

12 h

0
Крупни план цвјетајућег багрема са њежним бијелим цвјетовима напољу, који приказује љепоту природе.

Zanimljivosti

Bagrem je procvjetao drugi put ove godine, evo šta to znači prema narodnom vjerovanju: Nije dobro

21 h

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Horoskop za jul: Ovaj mjesec će biti posebno uspješan za pojedine znakove

22 h

0

  • Najnovije

19

55

Stav Srpske jasan: BiH se mora osloboditi tutorstva

19

52

U 21. vijeku "uspjeh" kanister vode: Banjalučani idalje bez osnovnih životnih uslova

19

52

Velika zapljena u Zagrebu: Oduzeti testosteroni i steroidi

19

42

Košarac: SDS spao na to da ga ucjenjuje "mlađahni i neobrazovani" manipulator

19

40

Radnik uzimao novac ranije, pa lagao da boluje od raka: Prevario i vrtić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima