Stav Srpske jasan: BiH se mora osloboditi tutorstva

Očito je da je dovoljno da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika, poruka je srpskog člana Predsjedništva BiH. Željka Cvijanović kaže da je ovdje važna samo jedna stvar - da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji smo gledali posljednjih 30 godina.

"Održavanje bonskih ovlaštenja je za Republiku Srpsku neprihvatljivo i tu počinje i završava sva priča. S takvim rogobatnim, nedemokratskim mehanizmom BiH nema nikakvu šansu", rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

BiH nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori, jasan je premijer Srpske.

"Republika Srpska ima svoj stav, mi mislimo da je jedini mogući, normalan način razgovora bez tutora, bez nekoga ko na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja", izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Stav Republike Srpske je odavno jasan. Odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, naveo je lider SNSD.

"Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li Aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika", kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Bošnjačkim političarima čini se strani intervenziconizam nije mrzak.

"BiH treba visokog predstavnika, treba visokog predstavnika sa punim ovlaštenjima, sa bonskim ovlaštenjima bez ograničenja mandata", naveo delegat u Klubu bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović.

Iz stranaka sa hrvatskim predznakom drugačije mišljenje.

"Ja smatram da smo mi izabrani od naroda i da imamo odgovornost prema svom narodu i onima koji su nam dali povjerenje. Ukoliko mi želimo da budemo protektorat onda nam je jako bitno ko će biti visoki predstavnik", tvrdi delegat u Klubu hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš.

PIK nije dejtonska kategorija i vrijeme je da se OHR zatvori, poruka je Milorada Kojića.

"OHR je nešto što treba ukinuti ako hoćemo da idemo ka tom evropskom putu ili je to samo stav Bošnjaka deklarativne prirode da žele evropski put", kazao je poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Pozicija vršioca dužnosti nije definisana ni jednim aktom. Pokušava se zaobići Savjet bezbjednosti UN-a i da PIK bira visokog predstavnika.

"Mi vidimo da u stvari sad jedan fantomski organ kakav je Savjet za implementaciju mira uvodi jednu novu kategoriju, to je vršilac dužnosti visokog predstavnika, a da se uopšte ne pominje Savjet bezbjednosti koji je definisan kroz Aneks 10", kazao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Savjet za sprovođenje mira, time što se nije mogao dogovoriti, pokazao je da je ovo privremeni predstavnik za privremenu državu, stav je stručnjaka za međunarodne odnose.

"Evropska unija i Savjet za implementaciju mira ulazeći u neku vrstu konflikta sa SAD pokušavajući da im pariraju preko leđa BiH su u stvari doprinijeli da Amerikanac bude direktno osoba koja će vršiti dužnosti mada je upitno na koji način može da vrši funkciju visokog predstavnik", kazao je stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža.

Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno. Novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti UN, navode iz ruske Ambasade u BiH.