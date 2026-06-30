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Bagrem je procvjetao drugi put ove godine, evo šta to znači prema narodnom vjerovanju: Nije dobro

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ATV redakcija
30.06.2026 22:09

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Крупни план цвјетајућег багрема са њежним бијелим цвјетовима напољу, који приказује љепоту природе.
Foto: Gundula Vogel/Pexels

Priroda često zna da nas iznenadi svojim prizorima i pojavama u vrijeme kada ih mi i ne očekujemo. Tako je stanovnike Blaca ovih dana iznenadio jedan prirodnih fenomena - bagrem je procvjetao drugi put ove godine. Stariji mještani odmah su se sjetili narodnih vjerovanja koja se vezuju za ovu pojavu.

Prema njihovim riječima, priroda uvijek šalje određene znakove, a ponovno cvjetanje bagrema jedan je od njih.

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"U narodu se od davnina vjeruje da, kada voćke ili bagrem procvjetaju po drugi put krajem ljeta ili početkom jeseni, to najavljuje dugu, oštru i veoma hladnu zimu. Stari su govorili da se biljka na taj način ‘žuri’ da završi još jedan vegetacioni ciklus prije nego što stignu veliki mrazevi“, kaže jedan od mještana, prenose Topličke viejsti.

Iako meteorolozi ovakvu pojavu objašnjavaju neuobičajenim vremenskim prilikama – dugim periodima visokih temperatura praćenim kišom, što kod pojedinih biljaka može izazvati ponovno cvjetanje – u narodu su ovakvi prizori oduvijek bili povezivani sa najavom oštre zime. Da li će se staro vjerovanje i ovoga puta pokazati tačnim, pokazaće mjeseci koji dolaze.

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Tagovi :

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cvjetanje

Biljke

narodno vjerovanje

zima

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