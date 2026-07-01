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Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:47

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Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.
Foto: Alfo Medeiros/Pexels

Toplotni talas je u punom jeku, temperature su ekstremno visoke, a ako imate baštu sigurno se pitate kako pravilno zalivati biljke, da bi preživjele ove vrele dane.

Iskusni baštovan podijelio je korisne savjete na društvenim mrežama kako bi upozorio na uobičajenu grešku pri zalivanju biljaka u vrelim danima, piše Miror.

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Poznat kao @garden2table.australia, ovaj stručnjak je svojim pratiocima pokazao ispravnu tehniku u videu koji je postao viralan i prikupio više od 24.000 lajkova.

On je upozorio da se izbegava prskanje vode direktno na listove biljaka, jer bi to moglo da dovede do "opekotina lišća od sunca".

Opekotine na biljkama nastaju kada su previše izložene suncu. Kapljice vode mogu djelovati kao sićušna lupa, fokusirajući sunčeve zrake na list i izazivajući intenzivnu svjetlost i toplotu koja može oštetiti ili uništiti ćelije lista, što rezultira smeđom ili žutom bojom.

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Ovo oštećenje je slično opekotinama na našoj koži kada previše vremena provodimo na suncu bez zaštite, posebno ako biljke zalivamo tokom najtoplijeg dela dana. Zato je bolje biljke zalivati pri samom dnu stabla, direktno u zemlju, koja će upiti vodu, koju će biljke pokupiti svojim korjenjem.

(Kurir)

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Tagovi :

Biljke

Kako spasiti biljke od velikih vrućina

zalivanje bašte

vrućina

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