Pravilna njega kose tokom ljeta: Kako je zaštititi od štetnih uticaja?

Visoke temperature, sunce, kupanje u moru ili bazenu mogu oštetiti kosu tokom ljeta. Pravilna njega kosa je ključna tokom dana kada je izložena ovim negativnim faktorima.

Ali, sve te stvari mogu se ipak spriječiti ili svakako umanjiti negativan učinak kako bismo i na početku jeseni imale lijepu i zdravu kosu.

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Zaštita kose

Ako znamo da ćemo ovo ljeto provesti na suncu dobro bi bilo koristiti preparate za ovo godišnje doba. Redovno nanošenje regeneratora koji sadrži SPF zaštitu ili pokrivanje vlasišta šeširom odlični su načini za zaštitu kose. Takođe, bi bilo dobro, koliko god je moguće, smanjiti boravak na suncu.

Ograničiti štetu od hlora

Jesi li znala da se na plavoj kosi može pojaviti zelena nijansa zbog prevelike izloženosti hloru? Nažalost, to je moguće. Ključ za izbjegavanje oštećenja kose zbog hlora je priprema kose prije kupanja. Budući da suva kosa djeluje poput spužve, prije plivanja kosu možemo namočiti tekućom vodom kako bi upila manje količine hlora. Nakon plivanja, ispiranje kose s vodom trebalo bi biti obavezno.

Tretmani keratinom

Prečesto nakon ljeta vidimo obojenu kosu koja je uništena od slane vode i izlaganja suncu. To je zato što boja oksidira zbog topline i sunca te kosa postaje suva. Tretmani keratinom mogu pomoći kod revitalizovanja kose, daju joj dodatnu hranu i vraćaju u život. Takođe postoje i prirodne maske koje možemo stavljati tokom ljetnih dana, prenosi Glas Srpske.

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Izbjegavati često pranje kose

Čestim pranjem skidaju se prirodna ulja, a to opet potiče dodatnu proizvodnju ulja i onda češće peremo kosu. Kako bismo smanjili oštećenje, možemo odmah nakon plivanja isprati kosu vodom, ali bez dodatnog šamponiranja. Takođe je vrlo važno paziti i na kvalitet šampona i regeneratora te ljeti koristiti nježnije i prirodnije varijante.