Logo

Oprez pri ulasku u vodu: Zbog jedne greške se najčešće dešava srčani udar

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 13:34

Komentari:

0
Плажа
Foto: pexels/Tanhauser Vázquez R.

Svakog ljeta svjedoci smo slučajeva kada se ljudi utope odmah po ulasku u vodu jer im se sloši, ili se to desi čim izađu iz vode. Najčešći uzroci su, kako kaže kardiolog dr Nebojša Tasić, vezani za kardiovaskularni sistem, srce i krvne sudove.

Situacija uopšte nije bezazlena ni naivna, ali se ponavlja iz godine u godinu. Ljeto je, voda je vrlo primamljiva, ljudi vole da se kupaju, to je normalno, ali rijetko ko poštuje ono što je najvažnije, a to je postepen ulazak u vodu, priprema, malo da se tijelo navikne na temperaturu vode – kaže kardiolog.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Da li se posti na Vidovdan?

On ističe da su situacije kada ljudi umru, odnosno udave se, dobiju infarkt ili šlog u hladnoj vodi ekstremne, ali se znaci upozorenja često javljaju.

– Nisu rijetke situacije kada se ljudi požale ljekaru da kada su ušli u hladnu vodu da su doživjeli naglu drhtavicu, groznicu, nakon toga da su imali aritmiju, da im se zavrtjelo, da su izašli pa su spaseni. To je neka vrsta upozorenja. Ono što je problem je da nagli ulazak u hladnu vodu može da dovede s jedne strane, što ljudi znaju, do spazma krvnih sudova, to je prva reakcija tijela. Znači, u početku dolazi do ubrzanog, a kasnije i do usporenog srčanog rada kao posljedice kupanja u hladnoj vodi”.

Dr Tasić ističe da je veoma opasno ući u hladnu vodu kada je napolju vruće, a posebno ako ste se prije toga sunčali jer dolazi do širenja krvnih sudova.

Nagli ulazak u vodu nije jedini potez koji ljude dovodi u opasnost, kaže kardiolog, piše Naj Žena.

Француска топлотни талас

Svijet

Naglo porastao broj žrtava utapanja usljed toplotnog talasa u Francuskoj

– Ljudi ulaze nepripremljeni u vodu ne samo u smislu da prije toga treba malo da se pokvase vodom, nego ulaze poslije obilnog obroka, zalivenog alkoholom, pivom.

Savjet kardiologa je da u vrelim ljetnim danima izbjegavate alkohol i teške, obilne obroke.

– Voda, čajevi su najzdraviji napici, voda je možda najbolji izbor u ovoj situaciji. Ako neko baš želi da pije alkohol neka ga ostavi za veče, kada malo padne temperatura i ne uskačete u vodu nakon toga. Ljeto je stvoreno za salate, laganiju ishranu, ribu, da želudac ne opterećujete jer su vrućine same po sebi opasne – poručio je on, dodajući da savjetuje svima, a posebno hroničnim bolesnicima da prije odlaska na ljetovanje odu na ljekarski pregled.

Postoje neki dokazi koji ukazuju na činjenicu da ljudi imaju dopaminski odgovor na kontakt sa hladnom vodom,” kaže Džon Ritenberger, profesor saradnik urgentne medicine na Univerzitetu u Pitsburgu.

илу-аутомобил-13062026

Auto-moto

Kod nas ih obožavaju, a mehaničar tvrdi: Bježite od ovih polovnih njemačkih automobila

Dopamin, kao i serotonin, jedan je od neurotransmitera koje mozak ispušta, a koji izaziva osjećaj sreće i zadovoljstva.

Ispuštanje dopamina i serotonina u sklopu odgovora na vježbanje su dobro dokumentovani, kaže Ritenberger, a uključuju i vježbanje u hladnoj vodi, gdje osoba vežba u bazenu sa ledeno hladnom vodom. Ali je nedovoljno razjašnjeno koliko je od tog dopamina i serotonina – u ovom slučaju – izazvano hladnom vodom, kao i koliko se luči samo zbog činjenice da ovi ljudi zapravo vježbaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kupanje

vrućina

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

srčani udar

Komentari (0)

Pročitajte više

Намирнице које никада не треба узимати на празан желудац

Zdravlje

Namirnice koje nikada ne treba uzimati na prazan želudac

1 h

0
Вода

Svijet

Naplaćuju vodu sa česme, cijena je van svake pameti

1 h

0
Манастир Фенек, мушки манастир у Епархији сремског Српске православне цркве

Srbija

Svi hrle u ovaj manastir iz 15. vijeka: Vjeruje se da iscjeljuje najteže boljke

2 h

0
киша невријеме падавине обилне

Svijet

Naređena hitna evakuacija preko dva miliona ljudi: Japan na udaru stravičnih oluja

2 h

0

Više iz rubrike

врућина топлота

Savjeti

Zaštitite sebe tokom toplotnog talasa: Evo šta trebate uraditi

4 h

0
Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Savjeti

Alkohol i voda - kombinacija koja može biti kobna

22 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Savjeti

Vatrogasci izdali hitno upozorenje: Ako izlazite iz stana, ovo nikako ne smijete ostaviti uključeno

1 d

0
Ако хоћете да будете здравији и срећнији на послу, ово радите сваког сата

Savjeti

Ako hoćete da budete zdraviji i srećniji na poslu, ovo radite svakog sata

1 d

0

  • Najnovije

13

34

Oprez pri ulasku u vodu: Zbog jedne greške se najčešće dešava srčani udar

13

14

Da li se posti na Vidovdan?

13

10

Fudbaler poginuo dok je plivao u jezeru

13

04

Požar kod Trebinja i dalje aktivan

13

02

Galijašević: Izetbegović se obratio vjerskim fanaticima u bih, prijetnju shvatiti ozbiljno

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima