Najljepše vijesti iz Paralije: Pronađen dječak iz Srbije koji se bio izgubio

Vijest o nestanku dječaka iz Srbije uznemirila je srpske turiste u Grčkoj. Ali, sada su stigle najljepše viejsti - dječak je pronađen i bezbjedno vraćen roditeljima.

Vijest o nestanku mališana brzo se proširila među našim turistima, nakon što je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavljen hitan apel žene koja je pronašla dječaka i poručila da je bezbjedan.

U objavi je navela da se dječak izgubio na plaži i pozvala roditelje da joj se jave, ističući da ne želi da objavljuje fotografiju djeteta kako bi zaštitila njegovu privatnost.

Srbija Srbi koji su privedeni na Gazimestanu nemaju pravo žalbe

Ubrzo nakon toga uslijedile su najljepše vijesti – dječak je pronašao roditelje, a porodica je ponovo na okupu.

Objava o srećnom završetku obradovala je brojne članove grupe, koji su prethodno dijelili apel i pomagali da informacija što prije stigne do Ognjenovih roditelja.

(Telegraf.rs)