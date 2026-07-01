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Najljepše vijesti iz Paralije: Pronađen dječak iz Srbije koji se bio izgubio

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 18:51

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Полицијско возило Грчке паркирано на улици.
Foto: Pexels/Matti Karstedt

Vijest o nestanku dječaka iz Srbije uznemirila je srpske turiste u Grčkoj. Ali, sada su stigle najljepše viejsti - dječak je pronađen i bezbjedno vraćen roditeljima.

Vijest o nestanku mališana brzo se proširila među našim turistima, nakon što je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavljen hitan apel žene koja je pronašla dječaka i poručila da je bezbjedan.

U objavi je navela da se dječak izgubio na plaži i pozvala roditelje da joj se jave, ističući da ne želi da objavljuje fotografiju djeteta kako bi zaštitila njegovu privatnost.

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Ubrzo nakon toga uslijedile su najljepše vijesti – dječak je pronašao roditelje, a porodica je ponovo na okupu.

Objava o srećnom završetku obradovala je brojne članove grupe, koji su prethodno dijelili apel i pomagali da informacija što prije stigne do Ognjenovih roditelja.

(Telegraf.rs)

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Grčka

pronađen dječak

Ljetovanje

Paralija

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