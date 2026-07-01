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Srbin pucao sa balkona, njemačka policija hitno opkolila zgradu

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:34

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полиција Њемачка
Foto: Pexel/ Radwan Menzer

Srbin, čiji identitet nije otkriven,izazvao je opšti haos u Njemačkoj i pokrenuo policijsku akciju jer je - pucao sa balkona.

Kako javljaju lokalni mediji, Velbertu-Langenbergu policija je u utorak, u okviru opsežne akcije, uhapsila 44-godišnjeg državljanina Srbije u njegovom stanu.

Oko 14.20 časova stanari su pozvali policiju nakon što su čuli sumnjive pucnje koji su dopirali iz kuće u Glavnoj ulici. Policiji su pritom dali informacije o mogućem počiniocu, 44-godišnjem stanaru jedne od stambenih jedinica u višeporodičnoj zgradi.

Ненад Лаловић

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Policija je brzo stigla na lice mjesta i opkolila zgradu. Tokom prve istrage potvrđena je sumnja da je pomenuti muškarac pucao sa balkona iz gasnog pištolja.

Oko 19.30 časova policija je konačno uspjela da uspostavi kontakt sa muškarcem u njegovom stanu. On se na kraju bez otpora predao policiji, nakon čega je priveden i odveden u policijsku stanicu radi daljeg postupanja.

Prilikom pretresa stana policajci su pronašli i zaplijenili gasni pištolj sa pripadajućom municijom. Protiv muškarca je pokrenut postupak zbog sumnje da je prekršio Zakon o oružju, prenosi portal FreeNet.

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Pucnjava

Njemačka

hapšenje

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