Srbin pucao sa balkona, njemačka policija hitno opkolila zgradu

Autor:ATV redakcija
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Srbin, čiji identitet nije otkriven,izazvao je opšti haos u Njemačkoj i pokrenuo policijsku akciju jer je - pucao sa balkona.
Kako javljaju lokalni mediji, Velbertu-Langenbergu policija je u utorak, u okviru opsežne akcije, uhapsila 44-godišnjeg državljanina Srbije u njegovom stanu.
Oko 14.20 časova stanari su pozvali policiju nakon što su čuli sumnjive pucnje koji su dopirali iz kuće u Glavnoj ulici. Policiji su pritom dali informacije o mogućem počiniocu, 44-godišnjem stanaru jedne od stambenih jedinica u višeporodičnoj zgradi.
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Policija je brzo stigla na lice mjesta i opkolila zgradu. Tokom prve istrage potvrđena je sumnja da je pomenuti muškarac pucao sa balkona iz gasnog pištolja.
Oko 19.30 časova policija je konačno uspjela da uspostavi kontakt sa muškarcem u njegovom stanu. On se na kraju bez otpora predao policiji, nakon čega je priveden i odveden u policijsku stanicu radi daljeg postupanja.
Prilikom pretresa stana policajci su pronašli i zaplijenili gasni pištolj sa pripadajućom municijom. Protiv muškarca je pokrenut postupak zbog sumnje da je prekršio Zakon o oružju, prenosi portal FreeNet.
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