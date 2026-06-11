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Dmitrijev o Kaji Kalas: Uspjela je da iznervira baš sve

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ATV
11.06.2026 11:40

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Кирил Дмитријев
Foto: Youtube/ FRANCE 24 English

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je uspjela da sve iznervira, izjavio je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Ranije je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na visoke evropske zvaničnike, objavio da zemlje Evropske unije razmatraju potpunu reorganizaciju diplomatske službe EU zbog njene trenutne neefikasnosti, kao i nezadovoljstva radom Kaje Kalas, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Kiril Dmitrijev

Rusija

Kaja Kalas

Evropska unija

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