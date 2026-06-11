Autor:ATV
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Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je uspjela da sve iznervira, izjavio je šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
Ranije je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na visoke evropske zvaničnike, objavio da zemlje Evropske unije razmatraju potpunu reorganizaciju diplomatske službe EU zbog njene trenutne neefikasnosti, kao i nezadovoljstva radom Kaje Kalas, prenosi RT Balkan.
Kaja succeeded in annoying everyone. https://t.co/3W1A28Gc6d— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 11, 2026
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