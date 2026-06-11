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Razorna eksplozivna naprava aktivirana ispod automobila u Beranama

Autor:

ATV
11.06.2026 14:04

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Jaka eksplozivna naprava aktivirana je ispod automobila u Beranama, rečeno je u crnogorskoj policiji.

Automobil je oštećen, ali povrijeđenih nema, rekli su iz policije.

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Eksplozivna naprava aktivirana je oko tri časa jutros ispod automobila koji je bio parkiran ispred porodične kuće.

Policija radi na identifikaciji počinilaca, prenose crnogorski mediji.

(SRNA)

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Tagovi :

Crna Gora

Berane

Eksplozija

Automobil

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