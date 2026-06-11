Razorna eksplozivna naprava aktivirana ispod automobila u Beranama

Jaka eksplozivna naprava aktivirana je ispod automobila u Beranama, rečeno je u crnogorskoj policiji.

Automobil je oštećen, ali povrijeđenih nema, rekli su iz policije. Svijet Ukrao joj torbicu, ona ga više puta brutalno pregazila: Evo koju je kaznu dobila Italijanka Eksplozivna naprava aktivirana je oko tri časa jutros ispod automobila koji je bio parkiran ispred porodične kuće. Policija radi na identifikaciji počinilaca, prenose crnogorski mediji. (SRNA)

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