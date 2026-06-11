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Pao sa bicikla, pa slomio lobanju: Poznato stanje povrijeđenog u Mirijevu

Autor:

ATV
11.06.2026 13:39

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u toku noći u Mirijevu u kojoj je teško povrijeđen strani državljanin starosti oko 30 godina.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nezgoda se dogodila oko 1.30 časova u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde, kada je muškarac izgubio kontrolu i pao sa bicikla pri velikoj brzini.

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Prolaznici su odmah pritrčali kako bi mu pružili prvu pomoć do dolaska Hitne pomoći. Ekipa Hitne pomoći ga je zbrinula na licu mjesta i prevezla na VMA, gdje su mu ljekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život u vidu frakture očne kosti i krvarenja na mozgu.

"Povrijeđeni muškarac zadržan je na liječenju i ljekari mu se bore za život", izjavio je izvor upoznat sa slučajem.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i obavila uviđaj, a istraga povodom ovog slučaja je u toku.

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Saobraćajna nezgoda

teške povrede

VMA

Srbija

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