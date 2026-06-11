Logo

Dodik: Optužbe protiv policije zasnovane na neistinama

Autor:

ATV
11.06.2026 13:34

Komentari:

7
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je razgovarao sa načelnikom Policijske uprave Istočno Sarajevo i da je dodatnim provjerama koje nisu ni bile neophodne, potvrđeno je da su optužbe i kampanje vođene protiv policije i rukovodilaca bile zasnovane na neistinama, političkim insinuacijama i pokušajima da se kroz napade na institucije ostvare jeftini politički poeni pred naredne izbore, kako to čini predsjednik jedne partije iz Republike Srpske.

"Posebno sam zadovoljan radom ministra Budimira, koji svoj posao obavlja odgovorno i u interesu Republike Srpske, posebno njegovim patriotizmom i naporima da svaki policajac i Ministarstvo rade u skladu sa zakonom i uz poštovanje svakog čovjeka u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je snaga Republike Srpske uvijek je bila u njenom jedinstvu.

"Zato ćemo nastaviti da razgovaramo, rješavamo probleme i djelujemo odgovorno, čuvajući ugled institucija koje pripadaju svim građanima Republike Srpske ", napisao je Dodik na "Iksu".

Dodik je poručio da je zadovoljan energijom, jedinstvom i spremnošću građana da nastave borbu za Republiku Srpsku, njene institucije i razvoj, ističući da je upravo to snaga na kojoj počiva svaka pobjeda.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ekstremizam Irana mora biti zaustavljen, Srpska je to osjetila na sopstvenoj koži

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Policija

Branimir Šehovac

Komentari (7)

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић на озваничавању почетка санације Старе приједорске цесте у бањалучком насељу у Драгочају.

Republika Srpska

Cvijanović: Suština politike je da izađete u susret potrebama građana

2 h

0
Додик: Екстремизам Ирана мора бити заустављен, Српска је то осјетила током рата

Republika Srpska

Dodik: Ekstremizam Irana mora biti zaustavljen, Srpska je to osjetila tokom rata

3 h

2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић мази пса.

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima Kinološkog saveza: Malo je tako odanih drugara kao što su psi

3 h

0
Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину

Republika Srpska

Vlada Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu

3 h

0

  • Najnovije

15

49

"Rebalansom povećanje subvencija Željeznicama za 35 miliona KM"

15

48

Potvrđena presuda: Balijagiću 40 godina zatvora

15

43

Dodik sa episkopom britansko-irskim Nektarijem: Uloga SPC u očuvanju sabornosti naroda nemjerljiva

15

41

Snežana Ružičić dala izjavu u MUP-u SBK

15

38

Žele da ukinu udovičke penzije - zahtjev izazvao buru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima