Dodik: Optužbe protiv policije zasnovane na neistinama

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je razgovarao sa načelnikom Policijske uprave Istočno Sarajevo i da je dodatnim provjerama koje nisu ni bile neophodne, potvrđeno je da su optužbe i kampanje vođene protiv policije i rukovodilaca bile zasnovane na neistinama, političkim insinuacijama i pokušajima da se kroz napade na institucije ostvare jeftini politički poeni pred naredne izbore, kako to čini predsjednik jedne partije iz Republike Srpske.

"Posebno sam zadovoljan radom ministra Budimira, koji svoj posao obavlja odgovorno i u interesu Republike Srpske, posebno njegovim patriotizmom i naporima da svaki policajac i Ministarstvo rade u skladu sa zakonom i uz poštovanje svakog čovjeka u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je snaga Republike Srpske uvijek je bila u njenom jedinstvu.

Nakon razgovora koje sam prethodnih dana imao u Hercegovini i u Istočnom Sarajevu, mogu da kažem da sam zadovoljan energijom, jedinstvom i spremnošću naših ljudi da nastave da se bore za Republiku Srpsku, njene institucije i njen razvoj. To je snaga na kojoj počiva svaka naša… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 11, 2026

"Zato ćemo nastaviti da razgovaramo, rješavamo probleme i djelujemo odgovorno, čuvajući ugled institucija koje pripadaju svim građanima Republike Srpske ", napisao je Dodik na "Iksu".

Dodik je poručio da je zadovoljan energijom, jedinstvom i spremnošću građana da nastave borbu za Republiku Srpsku, njene institucije i razvoj, ističući da je upravo to snaga na kojoj počiva svaka pobjeda.