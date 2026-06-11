Cvijanović: Suština politike je da izađete u susret potrebama građana

Suština politike je da prepoznate i izađete u susret potrebama građana, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na ozvaničavanju početka sanacije Stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju u Dragočaju.

Banja Luka Projekat vrijedan 1,2 miliona KM: Počela sanacija Stare prijedorske ceste

"U banjalučkom naselju Dragočaj danas je započeta sanacija stare prijedorske ceste koja je duga 1.700 metara. Realizacija ovog projekta u značajnoj mjeri će olakšati svakodnevnicu mještanima, ali i svima koji saobraćaju ovom dionicom", ističe Cvijanović.

Cvijanović ističe da u Dragočaju ima još posla.

Suština politike je da prepoznate i izađete u susret potrebama građana. U banjalučkom naselju Dragočaj danas je započeta sanacija stare prijedorske ceste koja je duga 1.700 metara. Realizacija ovog projekta u značajnoj mjeri će olakšati svakodnevnicu mještanima, ali i svima koji… pic.twitter.com/ZMFlMrZSe4 — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 11, 2026

"Mještani su iskazali potrebu za novim vrtićem, tako da i od nadležnih lokalnih vlasti u Gradu Banjaluka očekujemo da se uključe u rješavanje ovog pitanja u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama", navodi ona u objavi na društvenoj mreži Iks.