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Cvijanović: Suština politike je da izađete u susret potrebama građana

Autor:

ATV
11.06.2026 13:10

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Жељка Цвијановић на озваничавању почетка санације Старе приједорске цесте у бањалучком насељу у Драгочају.
Foto: @Cvijanovic_Z

Suština politike je da prepoznate i izađete u susret potrebama građana, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na ozvaničavanju početka sanacije Stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju u Dragočaju.

Милорад Додик у Драгочају

Banja Luka

Projekat vrijedan 1,2 miliona KM: Počela sanacija Stare prijedorske ceste

"U banjalučkom naselju Dragočaj danas je započeta sanacija stare prijedorske ceste koja je duga 1.700 metara. Realizacija ovog projekta u značajnoj mjeri će olakšati svakodnevnicu mještanima, ali i svima koji saobraćaju ovom dionicom", ističe Cvijanović.

Cvijanović ističe da u Dragočaju ima još posla.

"Mještani su iskazali potrebu za novim vrtićem, tako da i od nadležnih lokalnih vlasti u Gradu Banjaluka očekujemo da se uključe u rješavanje ovog pitanja u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama", navodi ona u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Željka Cvijanović

Dragočaj

Stara prijedorska cesta

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