Bježao od policije u Tesliću: Pao sa drogom u džepovima

Policijski službenici Policijske stanice Teslić juče su lišili slobode lice inicijala D.D. iz Teslića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pripadnici policije su, obavljajući redovne poslove i zadatke, legitimisali lica inicijala N.Đ. i D.D., nakon čega se lice inicijala D.D. dalo u bjekstvo.

"Nakon što su ga sustigli, policijski službenici su kod navedenog lica pronašli i oduzeli deset tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu ekstazi, tri paketića sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, ukupne težine od oko 151,7 grama i dva paketića sa sadržajem zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuana“, ukupne težine od oko 15,1 gram", saopštili su iz PU Doboj.

Po kompletiranju i dokumentovanju predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.