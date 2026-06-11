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Vlada Slovenije ukinula zabranu izvoza oružja Izraelu

Autor:

ATV
11.06.2026 19:05

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Влада Словеније укинула забрану извоза оружја Израелу

Vlada Slovenije poništila je odluku iz 2025. godine o zabrani izvoza i tranzita oružja i vojne opreme u Izrael, kao i većine uvoza oružja iz te zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo navodi da zabrana više nije neophodna jer je trgovina oružjem već regulisana nacionalnim zakonom i pravilima EU.

U saopštenju se dodaje da postojeće zakonodavstvo i propisi već definišu procedure i kontrole izdavanja dozvola i da je odluka usklađena sa zajedničkim stavom EU o kontroli izvoza oružja.

Zabrana je uvedena pod tadašnjim premijerom Robertom Golobom, koji je u to vrijeme ukazao da je Slovenija prva zemlja EU koja je uvela takav embargo.

U junu je slovenački parlament izglasao vladu desnog centra premijera Janeza Janše nakon izbora održanih u martu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Slovenija

Izrael

Oružje

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