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Vanredno stanje u Pentagonu! Spratovi izolovani, naređena evakuacija!

Autor:

ATV
11.06.2026 18:40

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Ванредно стање у Пентагону! Спратови изоловани, наређена евакуација!
Foto: Tanjug/AP

Nekoliko spratova Pentagona evakuisano je danas nakon što je detektovano prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu, saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe, dok Si-En-En, pozivajući se na izvore, navodi da je u pitanju bila "lažna uzbuna".

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da su sistemi u Pentagonu detektovali prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu koje zahtijeva mjere predostrožnosti.

Parnel je istakao da Pentagon sprovodi standardne protokole zaštite, uključujući evakuaciju zaposlenih.

"Ministarstvo sprovodi standardne protokole zaštite, uključujući naredbu o zadržavanju u skloništu za pogođeno područje", rekao je Parnel.

Vatrogasna služba saopštila je u objavi na društvenim mrežama da su njeni pripadnici na licu mjesta i da zajedno sa timom za reagovanje na opasne materijale Agencije za zaštitu snaga Pentagona reaguju na incident.

Ističe se da bi dodatno testiranje moglo da traje jedan do dva sata.

Tim za reagovanje na opasne materijale Agencije za zaštitu snaga Pentagona reagovao je na incident uz pomoć vatrogasne službe okruga Arlington, prenosi Tanjug.

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