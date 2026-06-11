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Poruka iz Rusije: Lideri Francuske, Velike Britanije i Njemačke samo se pretvaraju da žele mir

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ATV
11.06.2026 18:29

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Порука из Русије: Лидери Француске, Велике Британије и Њемачке само се претварају да желе мир
Foto: Tanjug / AP / Alberto Pezzali

U zajedničkoj izjavi lidera Francuske, Njemačke i Velike Britanije u kojoj se pominje raspoređivanje multinacionalnih snaga na teritoriji Ukrajine nema ničeg novog, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Nema ničega novog u izjavi trojice evropskih lidera. Pokušali su da iznesu iste argumente još 2022-2024. godine u formatima Kopenhagena i Burgenštoka, podržavajući 'formulu' bez izlaza. Ti forumi su odavno zaboravljeni, jer su sami sebe diskreditovali, budući da su prvobitno bili usmjereni ne na mir, već na rat", navodi se u komentaru Zaharove objavljenom na Telegramu.

Prema njenim riječima, lideri ovih zemalja se u svojim izjavama pretvaraju da pozivaju na mir, ali u stvarnosti postavljaju apriori neprihvatljive uslove, povećavaju proizvodnju oružja dugog dometa za Kijev i preduzimaju korake ka militarizaciji Ukrajine i Evrope.

"Evropljani slijede kurs usmjeren na sprečavanje stvaranja uslova za pregovore o istinski sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru", ocijenila je ruska zvaničnica, a prenosi RT Balkan.

Kako napominje, oni to ni sami ne kriju. Prije dvije nedjelje, 28. maja ove godine, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je: "Evropa nikada neće biti neutralni posrednik između Rusije i Ukrajine, jer smo na strani Ukrajine i branimo sopstvene bezbjednosne interese".

"Time je priznala da Evropa u suštini traži mjesto za pregovaračkim stolom kao dio jedinstvene delegacije Zapada i Ukrajine protiv Rusije", zaključila je Zaharova.

Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke, zajedno sa Zelenskim, objavili su izjavu sa pet osnovnih uslova za početak procesa rješavanja sukoba u Ukrajini podržavajući direktne pregovore između Moskve i Kijeva uz obavezno učešće Sjedinjenih Država.

Ovi zahtjevi uključuju pouzdane, pravno obavezujuće bezbjednosne garancije za Ukrajinu, uključujući raspoređivanje multinacionalnih snaga i održavanje zamrzavanja ruske imovine dok se ne obezbijedi puna nadoknada štete.

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Rusija

Ukrajina

Vladimir Zelenski

Fridrih Merc

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