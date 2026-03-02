Arapske kraljevine zaprijetile Teheranu odmazdom

Arapske kraljevine koje su članice Zalivskog savjeta za saradnju zaprijetile su Iranu da će izvršiti uzvratne napade, u okviru kolektivnih bezbjednosnih mjera.

U zajedničkoj izjavi nakon hitnog sastanka Savjeta navodi se da je ukupno šest kraljevina zaprijetilo Iranu odmazdom.

"Zemlje Zaliva spremne su da preduzmu sve neophodne mjere očuvanja suverenosti, bezbjednosti i stabilnosti, kao odgovor na napade Irana," ističe se u zajedničkoj izjavi.

Ministri spoljnih poslova arapskih kraljevina naglasili su u izjavi da je bezbjednost jedne zemlje neodvojiva od bezbjednosti ostalih u Persijskom zalivu.

Članice Savjeta pozvale su na momentalni prekid iranskih napada.

Iranska vojska gađala je američke baze u nekoliko arapskih zemalja u protekla dva dana.