Logo
Large banner

Kako bezbjedno koristiti izbjeljivač za veš?

Izvor:

B92

02.03.2026

08:32

Komentari:

0
Како безбједно користити избјељивач за веш?
Foto: Pexels

Izbjeljivač za veš je jedan od najmoćnijih saveznika kada je u pitanju održavanje bijele odjeće i uklanjanje tvrdokornih mrlja.

Ipak, efikasnost izbjeljivača za veš ide ruku pod ruku sa potencijalnim rizikom. Nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja tkanine, trajnog izbjeljivanja boja, pa čak i do opasnih hemijskih reakcija. Zbog toga je važno znati kada, kako i u kojoj mjeri ga koristiti kada perete veš.

СПЦ

Društvo

Slavimo Svetog Teodora Tirona: Hrišćani treba da urade samo jednu stvar

Mnogi zaziru od mirisa hlora i strahuju da će uništiti omiljeni komad garderobe. Međutim, uz pažljivo čitanje deklaracije i pravilno doziranje, izbjeljivač može biti bezbjedan i izuzetno koristan proizvod u domaćinstvu.

Da li je izbjeljivač bezbjedan za vašu odjeću?

Prije nego što posegnete za izbjeljivačem za veš, obavezno provjerite oznaku za održavanje na etiketi. Nisu sve tkanine podjednako otporne na hemijska sredstva. On je uglavnom bezbjedan za prirodna celulozna vlakna poput pamuka i lana, kao i za određene sintetičke materijale.

S druge strane, svila, vuna, kašmir i koža mogu biti ozbiljno oštećeni. Takođe, odjeća sa printovima, aplikacijama ili ukrasnim detaljima može izgubiti boju ili strukturu. Ako niste sigurni, jednostavan test može pomoći – protrljajte mokru bijelu krpu po skrivenom dijelu tkanine. Ako se boja prenese, taj komad nije pogodan za izbjeljivanje.

Ања Бла

Scena

Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

Kako da znate koji da izaberete?

Na tržištu postoje dvije osnovne vrste, izbjeljivač za veš sa hlorom i bez hlora, odnosno na bazi kiseonika. Hlorni je snažniji i efikasniji u uklanjanju mrlja, ali nosi veći rizik od oštećenja tkanine i promjene boje.

Onaj na bazi kiseonika je blaži i pogodniji za osjetljivije materijale. Iako djeluje sporije, smanjuje mogućnost trajnih oštećenja. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci preporučuju ovu varijantu za redovnu upotrebu, posebno kada je riječ o svijetloj, ali ne potpuno bijeloj odjeći.

Važno je da ga pravilno koristite

Ključ bezbjedne upotrebe je pravilno razređivanje. Uobičajena preporuka je 15 do 20 mililitara izbjeljivača za veš na jedan litar vode, ali uvijek provjerite uputstvo proizvođača. Nikada ga ne sipajte direktno na tkaninu bez razblaživanja, jer može ostaviti trajne fleke i oslabiti vlakna.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Za ove znakove Zodijaka danas počinje period opšteg blagostanja

Ako ga koristite u mašini za pranje veša, sipajte ga isključivo u predviđenu pregradu. Za žute mrlje od znoja, posebno na bijelim majicama, izbjeljivač za veš na bazi kiseonika u prahu možete pomiješati s malo vode da dobijete pastu, nanijeti je na mrlju, blago utrljati i potom oprati u mašini.

Važno je i da ga nikada ne miješate sa drugim sredstvima za čišćenje, jer kombinacije mogu izazvati opasne hemijske reakcije.

Podijeli:

Tagovi :

pranje veša

odjeća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амерички пилот

Svijet

Oboren američki borbeni avion, objavljeni snimci

2 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio do kad će trajati borbene operacije

2 h

0
Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

Hronika

Davio maloljetnicu s kojom je živio, djevojčica uspjela pomoći

2 h

0
Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

Zanimljivosti

Evo šta rade Vesna i Đole Đogani u jeku priča o razvodu

2 h

0

Više iz rubrike

Чишћење

Savjeti

Ovaj sastojak je pravo blago u kući: Čisti sve od poda do plafona

12 h

0
Јагода-садња

Savjeti

Mart idealan za sadnju jagoda: Savjeti za pravilnu pripremu tla, zalijevanje i zaštitu od mraza

17 h

0
Телефон вам је упао у воду? Пратите ове кораке који га могу спасити

Savjeti

Telefon vam je upao u vodu? Pratite ove korake koji ga mogu spasiti

19 h

0
Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

Savjeti

Izbjeljivač za veš: Kako ga koristiti bezbjedno i efikasno

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

10

15

MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner