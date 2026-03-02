Logo
Evo šta rade Vesna i Đole Đogani u jeku priča o razvodu

02.03.2026

08:14

Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу
Iako su pojedini mediji prije nekoliko dana objavili tvrdnju da se razvodi poznati estradni par Vesna i Đole Đogani, oni su juče viđeni zajedno na beogradskom aerodromu, odakle su odletjeli u Švajcarsku.

"Ništa ne ukazuje da se razvode. Ma, nema govora. Zajedno sam ih vidio na beogradskom aerodromu, bili smo na istom letu za Bazel”, kaže za "Nezavisne novine" jedan od putnika na ovom letu.

Mada se prije nekoliko dana spekulisalo da je par stavio tačku na svoj brak nakon 22 godine, njih dvoje, očigledno, uživaju zajedno.

Vesna je prije nekoliko dana demantovala glasine o razvodu, a isto je učinio i njen suprug Đole.

