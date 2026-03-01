Najluđe anegdote sa sahrane: ''Svetomire, hvataj bidermajer''

Iako su sahrane prvenstveno tužni događaji, narodna iskustva potvrđuju da rijetko koji ispraćaj na onaj svijet prođe potpuno normalno. Korisnici društvenih mreža nedavno su otvorili dušu i podijelili svoja najupečatljivija sjećanja, dokazujući da tanka linija između tragedije i komedije često prolazi baš kroz grobljansku kapiju.

Na popularnom forumu Reddit, ljudi iz Srbije su se prisjećali anegdota sa sahrana, a mnoge od njih su nasmijale sve.

Ponekad se najneprijatnije situacije dese upravo zbog dječije nevinosti u trenucima koji zahtijevaju ozbiljnost.

- Kad su nas uveli u kapelicu da zapale svijeću, burazer i ja koji smo tada imali 4, 5 godina smo počeli da pjevamo rođendansku pjesmu i da duvamo svjećice. Majka kaže da je hladan znoj oblio, rodbinu ionako rijetko viđamo sa njene strane, al' kad ih vidimo bude nezaboravno - napisao je jedan korisnik.

Sličnu scenu na groblju priredila je i jedna djevojčica koja je grob zamijenila za pozornicu.

- Popnem se lijepo na grob i pjevam Tanju Savić, a mikrofon mi je svijeća... Naravno, uhvatim kad moji odu do dva tri groba okolo da obiđu. Imala sam 4 godine, glupačica - prisjetila se jedna korisnica.

Seoske sahrane i specifičan mentalitet naših starijih sugrađana često su izvor crnog humora, naročito kada se u priču uplete umor ili sujeta.

- Kod mog djeda u selu obično sanduk prevoze u traktorskoj prikolici. Prilikom jedne pauze moj djed sjeo na prikolicu, ćale mu tada prišao i pitao: "Šta je, provjeravaš je l' udobno?". Djed đipio s prikolice, cijeli dan nije pričao sa ćaletom. Drugi put djed nije išao na neku sahranu. Pitali ga zašto, a odgovor je bio: "Neće ni on meni doći" - navodi se u jednom od komentara.

Da sudbina voli da se poigra i u najtužnijim povorkama, pokazuje i nevjerovatan "peh" sa vijenca koji je postao legendaran u jednom selu.

- Pošto je put bio pravi seoski i traktor udari o kamen, padne jedan venac sa traktora, a čovjek koji je išao baš iza traktora ga uhvatio. Tek se čulo iz povorke, citiram: "Svetomire, ti uhvati bidermajer" - podijelila je jedna korisnica staru anegdotu.

- Tetka kad je preminula, rođaci su stavili lične stvari u grob, između ostalog i mobilni telefon koji je bio uključen. U toku sahrane dok je sveštenik vršio opelo, telefon je počeo da zvoni. Svi u kapeli sa obje strane sanduka su pogledali u sanduk, a sveštenik onako zbunjen im je rekao: "Pa javite se" - napisao je jedan od učesnika u diskusiji.

Jedna od najbizarnijih priča stiže od fotografa koji je prisustvovao sahrani bogate bake iz inostranstva, gdje je nepovjerenje porodice preraslo u pravi horor-spektakl.

- Unuci donose bušilicu i otvaraju babu da provjere da im nije neko uvalio prazan sanduk. To je bio toliki smrad da su krenuli da padaju u nesvijest. Unuci se dosjete da se fotkaju s babom prije nego što se zatvori sanduk i kreću jedan po jedan. Moj ćale slika, a oni posebno dotjerani, ispravi odjelo, osmijeh obavezan... - stoji u svjedočanstvu ovog korisnika.

Nakon ukopa, drama se obično seli na ručal, gjde se uz jelo i piće dešavaju propusti koji se pamte decenijama.

- Komšija Brko umro i sahranjen, dođemo na ručak, prilazi nam drugar i kaže: "Momci, čorba je super al' ja je ne bih jeo, uskočila mačka u nju, nastradala je jadna, izvađena je a kasno je bilo da se pravi druga". Sjedamo tako i gledamo kako narod kusa čorbu, niko ne progovara, komšija Rade je spucao tri tanjira - opisao je jedan korisnik.

Ipak, priča koja je ostavila najjači utisak odnosi se na snalažljivost u trenutku smrti i "transport" koji niko nije očekivao.

- Djed umro na Divčibarama, a ako prijave tamo smrt, kreću komplikacije i skup dovoz. Ratni plan: Mile sjeda u kola, obara zadnja sjedišta, ubaci djedu kroz gepek i pod okriljem noći ga doveze kući. Poslije 2-3 mjeseca pita moja keva Mileta: "Bre Mile, jel ti bila frka? Noć, planina, mrtav čovjek pozadi?". A Mile: "Ma nije frka, jedino dok sam silazio niz Divčibare, kad god ja na kočnicu, a on me nogama gurka u leđa" - zaključuje se u ovoj nevjerovatnoj kolekciji narodnih iskustava.