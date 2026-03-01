Ljubavni horoskop za mart 2026. godine: Koga će pratiti sreća?

KLjUČNI NAGLASCI ZA MART 2026.

Retrogradni Merkur do 20. marta donosi poruke bivših ljubavi i rješavanje nesuglasica

Venera u Ovnu podstiče inicijativu, hrabrost u flertu i nagle, strastvene susrete

Mars u Ribama pojačava intuiciju i senzibilnost, ali upozorava na opasnost

Mlad Mjesec (19. mart) i direktni hod Jupitera (11. mart) donose optimizam

Ljubavni horoskop za mart 2026. Tokom mjeseca koji donosi promjene, a mnogima i ljubavni polet, neke znakove horoskopa dočekaće neprijatno iznenađenje.

Šta astrolozi predviđaju pripadnicima Zodijaka provjerite u detaljnom ljubavnom horoskopu.

OVAN

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine kaže da vaša harizma svijetli kao moćan reflektor zahvaljujući Veneri u vašem znaku! Možete da odete u prodavnicu u dukserici i bez šminke, a vratite se sa brojem telefona. Retrogradni Merkur do 20. marta voli iznenađenja u porukama. Moguće je da će se pojaviti osoba koju ste zaboravili i pustili. Srce će vam poskočiti, ali ne bacajte se u vatru odmah. Skloni ste idealizovanju prošlosti i zaboravljanju razloga raskida. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas period strasti! Venera u Ovnu traži da partner bude očaran vama 24/7, dok Mars u Ribama pojačava vašu osjetljivost i naglašava emotivne reakcije. Možete da se naljutite zbog sitnica, a odmah potom nježno da grlite partnera, osjećajući krivicu.

BIK

Ako ste slobodni, mart 2026. donosi tajne romanse, skrivene poruke i susrete u polumračnim kafićima na periferiji grada. Moguće je da će vas privući neko čije veze ne mogu da budu javne - kolega, zauzeta osoba ili osoba koja se ne uklapa u vaš uobičajeni tip. Mars u Ribama briše granice dozvoljenog i pojačava maštu, pa možete da se zaljubite u sliku koju ste same stvorile. Budite oprezni, ružičaste naočare sada su posebno čvrsto postavljene.

Ukoliko ste zauzeti, partner može da primjeti da ste povučeni. Retrogradni Merkur podsjeća na stare nesuglasice koje možda mislite da ste zaboravili. Sada je važno da nježno izražavate osjećanja i koristite Mars u Ribama za produbljivanje emotivne bliskosti.

BLIZANCI

Ako ste slobodni, retrogradni Merkur do 20. marta može da oteža nova poznanstva - poruke se ne šalju, mjesta susreta se miješaju, a potencijalni partneri mogu biti dosadni. S druge strane, stari prijatelji i poznanici mogu da zablistaju u novom svjetlu. Obratite pažnju na one iz "zone prijatelja", možda su vaša sudbina. Ukoliko ste zauzeti, mart može biti mjesec problema u komunikaciji. Jedno kažete, partner čuje drugo, a dodatno razmišlja treće. Retrogradni Merkur stvara konfuziju, ali mlad Mjesec 19. marta donosi savršenu priliku za planiranje budućnosti i zajedničke snove.

RAK

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine kaže da vas Mars u Ribama u vašem vodenom elementu čini neodoljivim! Ljubav može da očekujete na neočekivanim mjestima - putovanju, aerodromu, kursu jezika ili treningu. Osobe iz inostranstva mogu da pokažu posebno interesovanje. Ne plašite se udaljenosti i poruka, jer one produbljuju emocionalnu vezu. Ukoliko ste zauzeti, Venera u Ovnu donosi napredak u vezi. Razgovori o braku, planiranje porodice ili zajednička kupovina mogu da podignu vaš odnos na novi nivo. Spremni ste da podstaknete partnera na važne korake.

LAV

Ako ste slobodni, želite akciju, slavlje i uzbuđenje, Venera u Ovnu to donosi! Dosadna kafa nije za vas, tražite avanturu - vožnje motorom, izlete u prirodu, degustacije egzotične hrane. Ukoliko ste zauzeti, Mars u Ribama usmerava vas na duboku emocionalnu i intimnu povezanost. Željećete da budete ujedinjeni sa partnerom, da znate sve njegove misli i tajne želje. Postoji rizik od ljubomore, ali strast možete da usmjerite u pozitivnom pravcu. Potrudite se da tako bude ovog mjeseca!

D‌JEVICA

Ako ste slobodni, mart 2026. je sudbonosan mjesec. Pun Mjesec 3. marta osvjetljava koga želite pored sebe, a koga treba da pustite. Retrogradni Merkur vas testira, vraća ljude iz prošlosti, a pozivi bivših ili susreti sa prvom ljubavi mogu da vam pomognu da zatvorite stare krugove. Ukoliko ste zauzeti, Mars u vašem sektoru partnerstva može da donese napetost kod kuće. Partner može da bude osjetljiv. Umjesto da kritikujete, fokusirajte se na zajedničke aktivnosti, kreativnost i nježne trenutke, što će vas dodatno povezati.

VAGA

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine donosi Veneru u sektoru partnerstva i braka, pa naglašava želju za ozbiljnim vezama, ali s dozom strasti. Privlačiće vas osobe koje preuzimaju inicijativu, a moguć je i službeni roman jer iskra može da plane u kancelariji ili na sastanku. Ukoliko ste zauzeti, bićete rastrzani između želje da udovoljite partneru i potrebe da jasno iskažete prava. Venera u Ovnu može da učini vaše reakcije oštrijim, ali konflikti su konstruktivni. Važno je da ne prelazite na lični nivo.

ŠKORPIJA

Ako ste slobodni, Mars u domu ljubavi, zadovoljstva i kreativnosti čini vas horoskopskim kraljem flerta ovog mjeseca! Mogući su strastvene, brze romanse, ali retrogradni Merkur savjetuje da gledate na d‌jela, a ne samo riječi. Među potencijalnim partnerima mogu biti i "pričalice". Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas period drugog medenog mjeseca. Strasti se pojačavaju, intimni odnos je fantastičan, a 19. mart idealan je za razmišljanje o proširenju porodice ili zajedničkim projektima. Budite oprezni s ljubomorom koju Mars u Ribama može da pobudi.

STRIJELAC

Ako ste slobodni, Venera u Ovnu pali vaš sektor ljubavi i zabave. Očekuju vas izlasci i smijeh. Jupiter u direktnom hodu od 11. marta vraća vam optimizam i sreću. Ljubav može doći kroz sport, koncerte, karaoke ili ples. Idealni partner je osoba puna života i energije. Ukoliko ste zauzeti, Mars u sektoru doma može da donese gužvu u kući - renoviranje, planiranje selidbe ili posjete rodbine. Spore rasprave oko kupovine ili odmora najbolje je da rješavate timski i bez nervoze.

JARAC

Ako ste slobodni, obično ste suzdržani, ali Venera u sektoru doma i porodice čini vas nježnim i sentimentalnim. Tražite nekoga s kim možete mirno da uživate u svakodnevici i osjećate sigurnost. Upoznavanja mogu doći preko rodbine ili na porodičnim okupljanjima, a retrogradni Merkur može da vrati ljubavi iz d‌jetinjstva. Ukoliko ste zauzeti, mart 2026. donosi želju za povlačenjem u zagrljaj partnera, traženje mira i podrške kod kuće.

VODOLIJA

Ako ste slobodni, Venera u Ovnu čini vas hrabrim i domišljatim u dopisivanju. Moguća su zaljubljivanja preko interneta, kratka putovanja i beskrajni razgovori. Pazite da ne ulažete previše u partnera. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas intelektualna bliskost i zajednički razgovori o novcu, planiranju i vrijednostima. Retrogradni Merkur pomaže da se riješite starih nesuglasica i nađete kompromise. Ne brinite, ovo je dobro za vas jer niste ni znali koliko vam je potrebno da skinete teret s leđa.

RIBE

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine kaže da je ovo vaš trenutak! Sunce i Mars u vašem znaku čine vas neodoljivim i magnetičnim. Svi će primjetiti vašu energiju gd‌je god da se pojavite, čak i dok nosite smeće. Retrogradni Merkur može da vas učini malo rastresenim, ali šarm sve nadoknađuje. Ukoliko ste zauzeti, vi ste sada centar univerzuma, a partner će to poštovati i diviti vam se. Možete da budete zahtjevni u pogledu pažnje i poklona, ali Venera u sektoru finansija donosi velikodušnost od voljene osobe, dok Mars savjetuje da ne pretjerujete.