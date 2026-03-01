Šta vam zvijezde predviđaju za danas?

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje.

Ovan

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine donosi vam neočekivanu sitnicu koja će vam popraviti raspoloženje, možda neki mali novčani dobitak ili zaboravljena poruka prijatelja. Na poslu, kolega će vas pohvaliti zbog nečega što ste radili u prošloj nedjelji. Obratite pažnju na stopala, moguće su sitne povrede.

Bik

Danas vas očekuje trenutak iznenadne radosti, partner ili prijatelj može vas da iznenadi pozitivnim vijestima o imovini. Na poslu se pojavljuje prilika za dodatnu zaradu, iskoristite je. Povedite računa o ishrani, ali dozvolite sebi i mali desert.

Blizanci

Zvijezde vam savjetuju da obratite pažnju na sitne zavrzlame koje danas mogu da postanu smiješne situacije, izgubljeni dokument ili pogrešan mejl. U ljubavi, očekuje vas poruka koja će vas razveseliti. Veče provedite sa knjigom ili omiljenim serijalom, opustite mozak.

Rak

Danas emocije idu u mirnom ritmu, partner ili prijatelj dijeli neku lijepu uspomenu koja vas razveseljava. Na poslu dobijate priznanje za detalje koje ste uredno obavili. Obratite pažnju na leđa i držanje, posebno ako dugo sjedite.

Lav

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine stavlja vas u centar pažnje, neko će vam nenamjerno uljepšati dan komplimentom ili osmijehom. Na poslu ćete imati jednostavno rješenje za problem koji ste mislili da je komplikovan. U ljubavi, spontan poziv ili poruka donosi smijeh. Zdravlje je dobro.

Djevica

Danas vam se smiješi ljubavna energija, neočekivano udvaranje ili pažnja partnera. Na poslu situacija je predvidiva, ali prijatna, uz podršku kolega. Pazite na saobraćaj, sitni problemi mogu da nastanu ako niste koncentrisani.

Vaga

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine donosi vam pregršt lijepih momenata sa prijateljima ili porodicom. Stari poznanik može da vas iznenadi porukom ili pozivom, dobićete nove korisne informacije. Obratite pažnju na ishranu, čuvajte se prejedanja.

Škorpija

Početak dana donosi vam prijatne sitnice, možda zaboravljeni poklon ili pohvalu od nadređenog. Na poslu je sve po planu, bez napetosti. U ljubavi, partner donosi problem koji može da pokrene sukob. Pažljivo birajte riječi. Moguća nesanica.

Strijelac

Danas se osvrnite oko sebe. Neko koga ste zapostavili, može da vam pruži lijep gest pažnje. Na poslu vas očekuje manja sitnica koja rješava problem bez stresa. U ljubavi, neočekivana poruka ili susret donosi radost. Dobro se osjećate.

Jarac

Posao teče glatko, bez pritiska i iznenadnih prepreka. Neočekivani savjet kolege ili prijatelja olakšava završavanje obaveza. U ljubavi, partner ili simpatija želi da zna na čemu ste. Budite iskreni. Pojačajte unos vitamina.

Vodolija

Danas dobijate pozitivnu poruku ili poziv koji će vam uljepšati dan. Na poslu ide sve po planu, ali obratite pažnju na rokove koji su kratki. U ljubavi, spontani susret sa partnerom ili osobom koja vam se dopada donosi osmijeh i dobro raspoloženje. Zdravlje je dobro.

Ribe

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine savjetuje da obratite pažnju na sitne prilike - pohvale, male nagrade ili znakove pažnje partnera. Na poslu zadaci teku glatko i donose osjećaj zadovoljstva. Veče provedite u opuštanju ili kreativnoj aktivnosti koja vas inspiriše.