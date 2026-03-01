Pripremite se: Očekuje nas potpuno pomračenje Mjeseca

Izvor:
01.03.2026
Potpuno pomračenje Mjeseca, tokom kojeg će se na nebu pojaviti takozvani "krvavi Mjesec", biće vidljivo u utorak ujutru iz Sjeverne i Centralne Amerike i zapadnog dijela Južne Amerike, a stanovnici Evrope i Afrike neće moći da vide ovaj astronomski fenomen, dok će naredno takvo pomračenje uslijediti tek krajem 2028. godine, saopštila je danas američka svemirska agencija NASA.
Kako se navodi, fenomen će u utorak uveče moći da posmatraju i stanovnici Australije i istočne Azije, dok će djelimične faze pomračenja, biti vidljive iz Centralne Azije i većeg dijela Južne Amerike.
Kako pojašnjava AP, pomračenja Sunca i Mjeseca nastaju usljed preciznog poravnanja Sunca, Mjeseca i Zemlje, a prema podacima NASA, godišnje se dogodi između četiri i sedam takvih pojava.
Ona se često nadovezuju jedna na drugo zbog specifičnog rasporeda nebeskih tijela u njihovim orbitama.
Tokom potpunog pomračenja Mjeseca, Zemlja se nalazi između Sunca i Mjeseca, bacajući sjenku koja u potpunosti prekriva Mjesec.
Crvenkasta boja, po kojoj je fenomen dobio naziv "krvavi Mjesec", posljedica je prelamanja i rasipanja Sunčeve svjetlosti u Zemljinoj atmosferi.Za praćenje pojave nije potrebna posebna oprema, već vedro nebo.
Naredno djelimično pomračenje Mjeseca očekuje se u avgustu i biće vidljivo iz Amerike, Evrope, Afrike i zapadne Azije.
