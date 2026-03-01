Logo
Netanjahu se obratio Irancima na persijskom, poziva ih da ustanu protiv režima

Izvor:

Tanjug

01.03.2026

11:20

Komentari:

0
Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je danas video-snimak generisan vještačkom inteligencijom, sa pozivom iranskom narodu na persijskom jeziku da ustanu protiv režima.

„U narednim danima ćemo gađati hiljade meta terorističkog režima“, upozorio je Netanjahu u poruci objavljenoj na mreži Iks.

On je istu poruku objavio je i sinoć, u video-saopštenju na hebrejskom jeziku, navodi Tajms of Izrael.

„Stvorićemo uslove da hrabri narod Irana oslobodi sam sebe okova tiranije“, poručio je premijer Izraela Irancima na persijskom jeziku, apelujući na njih da "ne dopuste da im ova prilika promakne".

Kako je istakao, ovakva šansa "pruža se samo jedanput u svakoj generaciji".

„Nemojte sjediti skrštenih ruku, jer će vaših pet minuta uskoro nastupiti“, rekao je Netanjahu iranskim građanima.

U pozivu iranskim etničkim grupama da se ujedine kako bi svrgli Islamsku Republiku, on je naglasio da je ovo trenutak kada oni moraju da izađu na ulice, milioni njih, kako bi dovršili posao i zbacili režim terora koji im je "zagorčao živote".

