Pravila za Pačistu nedjelju Vaskršnjeg posta: Koji dani se poste na ulju, a koji na vodi?

Druga nedelja Vaskršnjeg, odnosno Velikog posta 2026. godine kod pravoslavnih vjernika "pada" od 2. do 8. marta. Ova sedmica se u crkvenoj tradiciji naziva Pačista nedjelja, odnosno nedjelja poslije Čiste, jer dolazi nakon prve, najstrože sedmice posta.

Poslije početnog, veoma intenzivnog perioda uzdržanja i prilagođavanja, druga nedjelja Vaskršnjeg posta predstavlja ulazak u ustaljeni ritam posta i duhovnog života. Vjernici nastavljaju sa uzdržanjem od mrsne hrane, a prema tipiku posta, od utorka do petka posti se na vodi, dok je subotom i nedjeljom dozvoljeno razrješenje na ulje. Kako ove sedmice u ponedjeljak, 2. marta obilježava se praznik Svetog velikomučenika Teodora Tirona, i tog dana dozvoljeno je razrješenje na ulje.

Kao i tokom čitavog Velikog posta, akcenat nije samo na tjelesnom uzdržanju, već prije svega na molitvi, pokajanju, smirenju i unutrašnjem preispitivanju.

Šta je Pačista nedjelja i koja je njena simbolika?

U ovoj sedmici bogosluženja zadržavaju poseban pokajni karakter svojstven Velikom postu. Druga nedjelja tako predstavlja nastavak duhovnog uspona ka Vaskrsu, sa ciljem da vjernik kroz disciplinu, molitvu i uzdržanje postigne unutrašnje očišćenje i mir.

Druga nedjelja Velikog posta u pravoslavnoj tradiciji posvećena je Svetom Grigoriju Palami, velikom bogoslovu i arhiepiskopu solunskom iz 14. vijeka, koji je branio učenje o Božanskoj blagodati i unutrašnjoj, molitvenoj sabranosti. Zbog toga ova nedjelja ima snažan naglasak na molitvi, tišini i duhovnom preobražaju čovjeka.

U 2026. godini, druga nedjelja posta "pada" 8. marta, a tog dana se na Svetoj liturgiji čitaju sljedeća mjesta iz Svetog pisma:

Poslanica Jevrejima 1,10–2,3 – govori o Hristu kao vječnom Sinu Božjem i opominje vjernike da ne zanemare spasenje

Jevanđelje po Marku 2,1–12 – odlomak o iscjeljenju oduzetog u Kapernaumu, gdje Hristos najprije oprašta grijehe, a potom daruje tjelesno ozdravljenje

Ovo Jevanđelje ima duboku simboliku: pokazuje da je duhovno iscjeljenje važnije od tjelesnog i da vjera - kako lična, tako i vjera zajednice (prijatelja koji su donijeli bolesnika) - ima presudnu snagu. Zato se ova nedjelja često tumači kao podsjećanje da post nije samo uzdržanje od hrane, već prije svega put ka unutrašnjem iscjeljenju.

Bogosluženja tokom cijele sedmice zadržavaju pokajni ton: služi se Liturgija pređeosvećenih darova srijedom i petkom, uz pojačanu molitvu Svetog Jefrema Sirina sa velikim poklonima.

Duhovni smisao druge nedjelje Vaskršnjeg posta jeste učvršćivanje u vjeri; poslije prvobitnog entuzijazma i strogosti prve sedmice, sada dolazi faza dubljeg razumijevanja, istrajnosti i tihe unutrašnje borbe koja vodi ka Vaskrsu.