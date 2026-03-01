Imala 14 mjeseci: Objavljena fotografija ubijene Hamneijeve unučice

Izvor:
Vrhovni vođa Irana Ajatolah ALi Hamnei ubijen je u raketnim udarima Izraela i Amerike, potvrđeno je nakon niza demantija.
Informaciju su u nedjelju ujutru nakon više sati potvrdile državne novinske agencije.
Osim Hamneija ubijeni su i najbliži članovi njegove porodice, među kojima je i njegova 14-mjesečna unuka.
Agencija Tasnim objavila je putem društvenih mreža fotografiju ubijene djevojčice.
🟡Ayetullah Hamaney'in torunu Zehra Gülpeyegani de ABD-İsrail saldırılarında şehid oldu. Zehra 14 aylıktı💔#hurmuzbogazı #turkiyeiran #Khamenei #hamaney pic.twitter.com/REkwpodPkk— ORTA DOĞU24 🟡 (@orta_dogu24) March 1, 2026
