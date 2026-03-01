Imala 14 mjeseci: Objavljena fotografija ubijene Hamneijeve unučice

Vrhovni vođa Irana Ajatolah ALi Hamnei ubijen je u raketnim udarima Izraela i Amerike, potvrđeno je nakon niza demantija.

Informaciju su u nedjelju ujutru nakon više sati potvrdile državne novinske agencije.

Osim Hamneija ubijeni su i najbliži članovi njegove porodice, među kojima je i njegova 14-mjesečna unuka.

Agencija Tasnim objavila je putem društvenih mreža fotografiju ubijene djevojčice.